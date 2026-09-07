  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. നുറുങ്ങുകള്‍
  4. Why do birds always fly in a 'V' formation
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (20:40 IST)

പക്ഷികള്‍ എപ്പോഴും 'V' രൂപത്തില്‍ പറക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

birds
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (21:43 IST)
google-news
നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട്, V ആകൃതിയില്‍ ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നുയരുന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മനോഹരവും ലക്ഷ്യബോധമുള്ളതുമായി തോന്നുന്ന പ്രകൃതിയിലെ ആകര്‍ഷകമായ കാഴ്ചകളില്‍ ഒന്നാണിത്.എന്നാല്‍ ഈ മനോഹരമായ പറക്കല്‍ രീതി വെറും പ്രദര്‍ശനത്തിനുള്ളതല്ല; ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ടീം വര്‍ക്കിന്റെയും പിന്തുണയുള്ള ഒരു സമര്‍ത്ഥമായ അതിജീവന തന്ത്രമാണിത്. ഗീസ്, പെലിക്കന്‍, ഐബിസ്, മറ്റ് ദേശാടന ജീവിവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ പക്ഷികള്‍ പലപ്പോഴും ഈ V രൂപീകരണത്തില്‍ ഒരുമിച്ച് ദീര്‍ഘദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഗവേഷകര്‍ ഈ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 
ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാല, നാസ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നടത്തിയ പഠനങ്ങള്‍ പ്രകാരം, V രൂപീകരണം പക്ഷികള്‍ക്ക് പറക്കുമ്പോള്‍ ഊര്‍ജ്ജം ലാഭിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. കൂടത്തിലെ നേതാവായ പക്ഷി വായു പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോള്‍, പിന്നിലുള്ളവ നേതാവിന്റെ ചിറകുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് വായുപ്രവാഹങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് പറക്കുന്നു. മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഈ വായു അധിക ലിഫ്റ്റ് നല്‍കുന്നു, ഇത് പിന്നിലുള്ള പക്ഷികള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ പരിശ്രമത്തില്‍ ഉയരത്തില്‍ തുടരാന്‍ എളുപ്പമാക്കുന്നു.വടക്കന്‍ ബാള്‍ഡ് ഐബിസ് പോലുള്ള പക്ഷികള്‍ ഈ വായുസഞ്ചാര ഗുണങ്ങള്‍ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി അവയുടെ ചിറകുകളുടെ ഫ്‌ലാപ്പുകളെ സജീവമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. ഓരോ പക്ഷിയും മുന്നിലുള്ള പക്ഷിയുമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് വായുപ്രവാഹത്തെ കഴിയുന്നത്ര ഫലപ്രദമായി മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു.
 
ഢ യുടെ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുക എന്നത് കഠിനാധ്വാനമാണ്. അതിനാല്‍, മികച്ച സഹപ്രവര്‍ത്തകരെപ്പോലെ, പക്ഷികളും ഈ പങ്ക് മാറ്റുന്നു. മുന്നിലുള്ള പക്ഷി തളരുമ്പോള്‍, അത് പിന്നോട്ട് മാറുകയും മറ്റൊരു പക്ഷി നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സഹകരണ തന്ത്രം മുഴുവന്‍ ഗ്രൂപ്പിനെയും ഒരു പക്ഷിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറക്കാന്‍ കഴിയുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ദൂരം പറക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. ഊര്‍ജ്ജം ലാഭിക്കുന്നതിനു പുറമേ, V ആകൃതിയില്‍ പറക്കുന്നത് പക്ഷികള്‍ക്ക് പരസ്പരം ദൃശ്യ സമ്പര്‍ക്കം നിലനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നു.ഢ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ പറക്കല്‍ പക്ഷിക്ക് അയല്‍ക്കാരനെ കാണാനും, കൂട്ടത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരാനും, കൂട്ടിയിടികള്‍ ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
പനിയുള്ളപ്പോൾ കാപ്പി ഒഴിവാക്കുക; കാരണം ഇതാണ്

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി

കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പോലും സെഞ്ചുറി നേടി, രോഹിത്തിന് ലോകകപ്പിൽ സ്ഥാനമുറപ്പ്, ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകി ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറിമുംബൈയില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 3ന് ചേര്‍ന്ന ബിസിസിഐ അവലോകന യോഗത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഏകദിന ടീമില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയെ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ച് സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈകിയ. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമില്‍ രോഹിത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിര്‍ണായകമാകുമെന്ന് സൈകിയ യോഗത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പണത്തിനായി ടീച്ചർമാരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും മോർഫ് ചെയ്ത നഗ്നചിത്രങ്ങൾ ടെലഗ്രാം വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു, കോളേജ് വിദ്യാർഥി പിടിയിൽ

പണത്തിനായി ടീച്ചർമാരുടെയും സഹപാഠികളുടെയും മോർഫ് ചെയ്ത നഗ്നചിത്രങ്ങൾ ടെലഗ്രാം വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചു, കോളേജ് വിദ്യാർഥി പിടിയിൽനഗ്‌നചിത്രങ്ങള്‍ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകള്‍ വഴി പണം വാങ്ങി വിറ്റതിനുള്ള തെളിവുകളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

നമ്മള്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമകളാണോ: ടാറ്റ കെമിക്കല്‍സിനോട് രാജ്യത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കെനിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരവിട്ടു

നമ്മള്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ അടിമകളാണോ: ടാറ്റ കെമിക്കല്‍സിനോട് രാജ്യത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ കെനിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉത്തരവിട്ടുകമ്പനിയുടെ സാന്നിധ്യം രാജ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടാറ്റ കെമിക്കല്‍സിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ട് പുതിയ കമ്പനികളെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് റൂട്ടോ പറഞ്ഞു.

ഒരു റൺ പോലും വഴങ്ങാതെ 3 വിക്കറ്റ് ,ഒപ്പം മറ്റൊരു നാഴികകല്ലും, വനിത ടി20യിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം കളറാക്കി ദീപ്തി ശർമ

ഒരു റൺ പോലും വഴങ്ങാതെ 3 വിക്കറ്റ് ,ഒപ്പം മറ്റൊരു നാഴികകല്ലും, വനിത ടി20യിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം കളറാക്കി ദീപ്തി ശർമവനിതാ ഏഷ്യാകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് എ പോരാട്ടത്തില്‍ തായ്ലന്‍ഡിനെതിരെ 3 വിക്കറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കിയതോടെയാണ് താരം റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടത്തിലെത്തിയത്. 109

ഓണം ബമ്പർ പോയത് ബെത്ലഹേമിലേക്ക്, 200 കോടി കളക്ഷനും മറികറ്റന്ന് നിവിൻ പോളി ചിത്രം

ഓണം ബമ്പർ പോയത് ബെത്ലഹേമിലേക്ക്, 200 കോടി കളക്ഷനും മറികറ്റന്ന് നിവിൻ പോളി ചിത്രംമലയാള സിനിമയില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ 200 കോടി സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നിലവില്‍ നിവിന്‍ പോളി ചിത്രം.

പനിയുള്ളപ്പോൾ കാപ്പി ഒഴിവാക്കുക; കാരണം ഇതാണ്

പനിയുള്ളപ്പോൾ കാപ്പി ഒഴിവാക്കുക; കാരണം ഇതാണ്പനിയോ ജലദോഷമോ വന്നാൽ നല്ല ചൂട് കാപ്പി കുടിക്കുന്നവരുണ്ട്. കാപ്പിയോട് പനിക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണെന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാൽ ഈ സമയം കാപ്പി കുടി ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കാപ്പിയിൽ അടങ്ങിയ കഫൈൻ ആണ് വില്ലൻ. കഫൈൻ ഉണർന്നിരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. എന്നാൽ രോഗാവസ്ഥയിൽ വിശ്രമം അത്യാവശ്യമാണ്.

ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ്, കാര്‍, വീട്: ഈ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പണം പാഴാക്കരുത്!

ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ്, കാര്‍, വീട്: ഈ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പണം പാഴാക്കരുത്!കാരണം പണം ചെലവഴിക്കാന്‍ എണ്ണമറ്റ മാര്‍ഗങ്ങളുണ്ട് - വിലകൂടിയ കാറുകള്‍, ആഡംബര വീടുകള്‍ മുതല്‍ ബ്രാന്‍ഡഡ് ഇനങ്ങള്‍, സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാനുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദം വരെ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

പാട്ട് കേള്‍ക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും; ശബ്ദത്തിന്റെ ശക്തി അറിയണം

പാട്ട് കേള്‍ക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും; ശബ്ദത്തിന്റെ ശക്തി അറിയണംപ്രമേഹം പോലുള്ള പ്രധാന ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളിലും സംഗീതത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ കഴിയും. പ്രമേഹമുള്ളവര്‍ക്ക് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാന്‍ സംഗീത ചികിത്സ സഹായിക്കും.

സിഗരറ്റ് പുകയില്‍ നിന്ന് ശ്വാസകോശം മുക്തമാകാന്‍ എത്ര സമയമെടുക്കും?

സിഗരറ്റ് പുകയില്‍ നിന്ന് ശ്വാസകോശം മുക്തമാകാന്‍ എത്ര സമയമെടുക്കും?നിങ്ങള്‍ ഒരു സിഗരറ്റില്‍ നിന്ന് ശ്വസിക്കുമ്പോള്‍, നിങ്ങള്‍ 7,000-ത്തിലധികം രാസവസ്തുക്കള്‍ ശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും അവയില്‍ കുറഞ്ഞത് 70 എണ്ണമെങ്കിലും അറിയപ്പെടുന്ന അര്‍ബുദകാരികളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.