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ഫുട്ബോളിന് മുന്നിൽ ഒടുവിൽ യുഎസ് അയഞ്ഞു, ലോകകപ്പിൽ ഇറാൻ ടീമിനുള്ള യാത്രാവിലക്കുകളിൽ ഇളവ്
പുതിയ ഇളവുകള് പ്രകാരം ബുധനാഴ്ച മെക്സിക്കോയിലെ ടിജുവാനയിലുള്ള ബേസില് നിന്നും ഇറാന് ടീം സിയാറ്റിലിലേക്ക് തിരിക്കും.
ഇറാന് ഫുട്ബോള് ടീമിന് ടൂര്ണമെന്റില് ഉടനീളം അമേരിക്ക ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്ന കടുത്ത യാത്രാവിലക്കുകളില് ഇളവ് വരുത്തി യുഎസ് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പ്. ഇറാന്- അമേരിക്ക സംഘര്ഷത്തെത്തുടര്ന്ന് കടുത്ത യാത്രാനിയന്ത്രണങ്ങളായിരുന്നു അമേരിക്ക ഇറാന് ടീമിന് മേല് ചുമത്തിയിരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ഇറാന് ടീം രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. മറ്റ് ടീമുകള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിഗണന തങ്ങള്ക്കും ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇതിനെ തുടര്ന്ന് ഇറാന് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ 2 ദിവസം മുന്പ് തന്നെ അടുത്ത മത്സരത്തിനായി യുഎസില് പ്രവേശിക്കാന് യുഎസ് അനുമതി നല്കി.
പുതിയ ഇളവുകള് പ്രകാരം ബുധനാഴ്ച മെക്സിക്കോയിലെ ടിജുവാനയിലുള്ള ബേസില് നിന്നും ഇറാന് ടീം സിയാറ്റിലിലേക്ക് തിരിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച ഇറാന് യുഎസില് പരിശീലനം നടത്തും. എന്നാല് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന മറ്റ്ഷരത്തിന് ശേഷം ടീം ഉടന് തന്നെ യുഎസ് വിടണമെന്ന കടുത്ത നിബന്ധനയില് പക്ഷേ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. നേരത്തെ യുഎസില് നടത്തുന്ന മത്സരങ്ങള്ക്ക് വെറും 24 മണിക്കൂര് മുന്പ് മാത്രമെ യുഎസില് പ്രവേശിക്കാന് ഇറാന് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നത്.
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Ruturaj Gaikwad: ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകനായി ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് തുടരും
Ruturaj Gaikwad: തുടർച്ചയായ രണ്ട് സീസണുകളിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ നായകസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന ആരാധകരുടെ ആവശ്യത്തോടു മുഖം തിരിച്ച് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. പരിശീലക സ്ഥാനത്തു സ്റ്റീഫൻ ഫ്ളമിങ് തുടരുന്നതിനൊപ്പം നായകസ്ഥാനത്ത് ഗെയ്ക്വാദിനും മാറ്റമില്ല. ക്യാപ്റ്റൻസി ചേഞ്ച് ഉടൻ വേണ്ടെന്ന് ചെന്നൈ മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചു.