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എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു, അത്ലറ്റികോ വിടുമെന്ന സൂചന നൽകി ജൂലിയൻ അൽവാരസ്
അര്ജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കവെയാണ് ആല്വാരസ് തന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി തുറന്നുപറഞ്ഞത്.
ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള് മത്സരങ്ങള് ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ ക്ലബ് സീസണിന് മുന്നോടിയായുള്ള ട്രാന്സ്ഫര് കാര്യങ്ങളും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ലോകകപ്പിലെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങള് ക്ലബ് തലത്തില് പല താരങ്ങളുടെയും മൂല്യം ഉയര്ത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ലോകകപ്പിന് മുന്പ് തന്നെ ബാഴ്സലോണ അത്ലറ്റികോ മാഡ്രിഡിന്റെ അര്ജന്റീനിയന് താരത്തെ നോട്ടമിട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് വന്നിരുന്നു. വമ്പന് തുക തന്നെ ബാഴ്സലോണ ഓഫര് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ട്രാന്സ്ഫര് ആവശ്യം അത്ലറ്റികോ മാഡ്രിഡ് തള്ളികളഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ അത്ലറ്റികോ മാഡ്രിഡ് വിടണമെന്ന ആഗ്രഹം പരസ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ജൂലിയന് അല്വാരസ്.
അര്ജന്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കവെയാണ് ആല്വാരസ് തന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി തുറന്നുപറഞ്ഞത്.
'ക്ലബിലെ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ഞാന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവര്ക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ട്രാന്സ്ഫറാണെന്നാണ് ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്നത്,'* എന്നാണ് താരം വ്യക്തമാക്കിയത്. അല്വാരസിന്റെ തുറന്നുപറച്ചിലോട് താരം ബാഴ്സലോണയിലേക്കെന്ന വാര്ത്തകള്ക്ക് കരുത്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ റയല് മാഡ്രിഡ് അടക്കമുള്ള ക്ലബുകള് അത്ലറ്റികോ മാഡ്രിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഓഫറുകളെല്ലാം അത്ലറ്റികോ മാഡ്രിഡ് നിരസിച്ചിരുന്നു. മെസ്സിയുടെ പാത പിന്തുടര്ന്ന് ബാഴ്സലോണയ്ക്കായി കളിക്കാനാണ് അല്വാരസും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അര്ജന്റീന ദേശീയ ടീമില് മെസിക്കൊപ്പം ലോകകപ്പ് നേടിയ ആല്വാരസ്, ഇപ്പോള് ദേശീയ ടീമിന്റെ പുതിയ തലമുറയിലെ പ്രധാന മുഖമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാഴ്സലോണയിലേക്കുള്ള സാധ്യതയെ പലരും 'മെസിയുടെ പാത പിന്തുടരാനുള്ള ശ്രമം' എന്ന നിലയിലാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. നേരത്തെ അല്വാരസിന്റെ ട്രാന്സ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭ്യൂഹങ്ങള് ഉയര്ന്നപ്പോള് ബാഴ്സലോണ, റയല് മാഡ്രിഡ് ക്ലബുകളെ പരിഹസിച്ച് അത്ലറ്റികോ മാഡ്രിഡ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ആല്വാരസിനെ നിലനിര്ത്താനാണ് അത്ലറ്റിക്കോയുടെ ശ്രമം. അതേസമയം, സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കിടയിലും താരത്തെ ടീമിലെത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യതകള് ബാഴ്സലോണ പരിശോധിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.