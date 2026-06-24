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വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചു; ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് താരം അഭിഷേക് പോറെലിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ്; ആരോപണം നിഷേധിച്ച് താരം!
ഐപിഎല് (IPL) ഫ്രാഞ്ചൈസിയായ ഡല്ഹി ക്യാപിറ്റല്സിന്റെ യുവ വിക്കറ്റ് കീപ്പര് ബാറ്റര് അഭിഷേക് പോറെലിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണം. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി താരം തന്നെ വര്ഷങ്ങളായി ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തുവെന്ന് കാണിച്ച് കര്ണാടകയില് നിന്നുള്ള മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ഥിനിയാണ് ബംഗാളിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് പരാതി നല്കിയത്.
അഭിഷേക് പോറെലുമായി തനിക്ക് ഏറെ നാളത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് ഇത് പ്രണയമായി മാറിയെന്നും യുവതി അവകാശപ്പെടുന്നു. തന്നോട് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കിയാണ് താരം ലൈംഗിക ബന്ധത്തില് ഏര്പ്പെട്ടത്. എന്നാല് പിന്നീട് ഈ വാഗ്ദാനത്തില് നിന്ന് പിന്മാറുകയും തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പരാതിയില് പറയുന്നു. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തുപറയാതിരിക്കാന് താരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ചേര്ന്ന് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും യുവതി ആരോപിക്കുന്നു
എന്നാല്, തനിക്കെതിരെ ഉയര്ന്നിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങള് പൂര്ണ്ണമായും വ്യാജമാണെന്നും തന്നെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അഭിഷേക് പോറെല് വ്യക്തമാക്കി. യുവതിയുമായി യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും, സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയര് നശിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി കെട്ടിച്ചമച്ച പരാതിയാണിതെന്നുമാണ് പോറെല് പറയുന്നത്. നിയമപരമായി തന്നെ ഈ കേസിനെ നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: Ruturaj Gaikwad: ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകനായി ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് തുടരും
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Ruturaj Gaikwad: തുടർച്ചയായ രണ്ട് സീസണുകളിലെ മോശം പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദിനെ നായകസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന ആരാധകരുടെ ആവശ്യത്തോടു മുഖം തിരിച്ച് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ്. പരിശീലക സ്ഥാനത്തു സ്റ്റീഫൻ ഫ്ളമിങ് തുടരുന്നതിനൊപ്പം നായകസ്ഥാനത്ത് ഗെയ്ക്വാദിനും മാറ്റമില്ല. ക്യാപ്റ്റൻസി ചേഞ്ച് ഉടൻ വേണ്ടെന്ന് ചെന്നൈ മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചു.