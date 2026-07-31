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  4. Haitian born kiki ramos makes historic debut for argentina under 17
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (14:43 IST)

Kiki Ramos : അർജൻ്റീന ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യം, ഹെയ്തിയിൽ വേരുകളുള്ള കിക്കി റാമോസ് അണ്ടർ 17 ടീമിൽ, പുതിയ പ്രതീക്ഷയെന്ന് ഫുട്ബോൾ ലോകം

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (13:05 IST)
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അര്‍ജന്റീനയും ഇക്വഡോറും തമ്മില്‍ നടന്ന അണ്ടര്‍ 17 സൗഹൃദമത്സരത്തില്‍ ചരിത്രം കുറിച്ച് കിക്കി റാമോസ്. ഹെയ്തിയില്‍ ജനിച്ച 17കാരനായ കിക്കി റാമോസ് 53 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം അര്‍ജന്റീന ദേശീയ ടീമിനായി കളിക്കുന്ന അര്‍ജന്റീനന്‍ വംശജനല്ലാത്ത ആദ്യതാരമാണ്.
 
നിലവില്‍ ലയണല്‍ മെസ്സി ഒഴിച്ചിട്ടു പോകുന്ന വിടവിലേക്ക് നിക്കോ പാസ് എന്ന പേരാണ് ഉയര്‍ന്ന് കേള്‍ക്കുന്നതെങ്കിലും അര്‍ജന്റീനന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ സര്‍ക്കിളില്‍ അടുത്ത വണ്ടര്‍ കിഡായാണ് കിക്കി റാമോസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 2009 ഏപ്രില്‍ 3ന് ഹെയ്തിയില്‍ ജനിച്ച കിക്കി റാമോസ് 2010ല്‍ 3 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളുടെ ജീവനെടുത്ത മഹാഭൂകമ്പത്തെ അതിജീവിച്ചാണ് അര്‍ജന്റീനയിലെത്തുന്നത്. ദുരന്തിന് ശേഷം വെറും 9 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോള്‍ അര്‍ജന്റീന ദമ്പതികള്‍ കിക്കിയെ ദത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അര്‍ജന്റീനയന്‍ ക്ലബായ വേലെസ് സാര്‍സ്ഫീല്‍ഡിന്റെ അക്കാദമിയിലൂടെയാണ് കിക്കി റാമോസ് വളര്‍ന്നത്.
 
 മൈതാനത്ത് അസാധാരണമായ ശാരീരികക്ഷമതയും ഡ്രിബ്ലിങ് മികവുമാണ് താരത്തെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിമാറ്റിയത്. അര്‍ജന്റീന അണ്ടര്‍ 17 ടീം പരിശീലകനും മുന്‍ താരവുമായ ഡീഗോ പ്ലാസാണ് താരത്തിന്റെ മികവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദേശീയ ടീമിലെത്തിച്ചത്. വരുന്ന നവംബര്‍- ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ ഖത്തറില്‍ നടക്കുന്ന അണ്ടര്‍ 17 ലോകകപ്പിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലാന് നിലവില്‍ അര്‍ജന്റീന. ഈ ലോകകപ്പ് ടീമില്‍ ഇടം പിടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ 53 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം അര്‍ജന്റീനയ്ക്കായി ലോകകപ്പ് കളിക്കുന്ന ആദ്യ അര്‍ജന്റീനിയന്‍ അല്ലാത്ത താരമെന്ന നേട്ടം കിക്കി സ്വന്തമാക്കും. 1973ല്‍ ഹെറിബെര്‍ട്ടോ കൊറിയോയാണ് ഇതിന് മുന്‍പ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. കൊറിയയും കളിച്ചിരുന്നത് വേലെസ് സാര്‍സ്ഫീല്‍ഡ് ക്ലബിലായിരുന്നു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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