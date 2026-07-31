ഫിഫ വില്ക്കാനാണോ തീരുമാനം?, ലോകകപ്പെല്ലാം മറന്നേക്കെന്ന് യുവേഫ, ലോകകപ്പടക്കം എല്ലാ ടൂര്ണമെന്റുകളും ബഹിഷ്കരിക്കും
ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ ലാഭക്കൊതിക്ക് വേണ്ടി ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാവി പണയം വെയ്ക്കാന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് യുവേഫ
ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇന്ഫാന്റിനോയുടെ ലോകകപ്പ് സ്വകാര്യവല്കരണ പദ്ധതിക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാടെടുത്ത് യൂറോപ്യന് ഫുട്ബോള് ഭരണസമിതിയായ യുവേഫ. ലോകകപ്പിന്റെ അവകാശങ്ങള് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകര്ക്ക് വില്ക്കാനുള്ള നീക്കത്തില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വരാനിരിക്കുന്ന മുഴുവന് ഫിഫ ടൂര്ണമെന്റുകളും ബഹിഷ്കരിക്കാന് 55 അംഗ രാജ്യങ്ങളുള്ള യുവേഫ ഒറ്റക്കെട്ടായി തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തീരുമാനങ്ങളില് നിന്നും പിന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കില് ഫിഫയുടെ ഒരു മത്സരത്തില് പോലും യൂറോപ്യന് ടീമുകള് പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഫിഫ വ്യക്തമാക്കി.
ലോകകപ്പ് ഉള്പ്പടെയുള്ള ഫിഫ ടൂര്ണമെന്റുകളുടെ വാണിജ്യ അവകാശങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി 20 ബില്യണ് ഡോളറിന്റെ കമ്പനി രൂപീകരിക്കാനാണ് ഫിഫയുടെ പദ്ധതി. ഇതിന്റെ 20 ശതമാനം ഓഹരികള് സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകര്ക്ക് കൈമാറും. അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ മരുമകനായ ജറേഡ് കുഷ്ണറുടെ സഹോദരനായ ജോഷുവ കുഷ്ണറുടെ ന്യൂയോര്ക്ക് ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന നിക്ഷേപകര്. പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചാല് ഫിഫയിലെ 211 അംഗരാജ്യങ്ങള്ക്കും 20 മില്യണ് ഡോളര് വീതം നല്കുമെന്നും ഫിഫ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations— UEFA (@UEFA) July 30, 2026
ഫിഫയുടെ ഈ നീക്കങ്ങള്ക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമര്ശനമാണ് യുവേഫ ഉയര്ത്തിയത്. ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ ലാഭക്കൊതിക്ക് വേണ്ടി ഫുട്ബോളിന്റെ ഭാവി പണയം വെയ്ക്കാന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് യുവേഫ വ്യക്തമാക്കി. തലമുറകളായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് പോലും സ്വകാര്യ നിക്ഷേപകര്ക്ക് വില്ക്കില്ലെന്നും വരും തലമുറകള്ക്കും ഈ കായിക പാരമ്പര്യം നിലനിര്ത്തേണ്ടത് ധാര്മികമായ കാര്യമാണെന്നും യുവേഫ പ്രസ്താവനയില് വ്യക്തമാക്കി.