'അതൊക്കെ പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടാണ് അറിഞ്ഞത്'; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ സണ്ണി ജോസഫ്
Sunny Joseph
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനെതിരായ പോര് കടുപ്പിക്കാൻ വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. വകുപ്പിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും താൻ അറിയുന്നില്ലെന്നാണ് സണ്ണി ജോസഫ് പറയുന്നത്. പത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ താൻ അറിഞ്ഞതെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് മാതൃഭൂമിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ജിഎൻഎ കരാറിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിൻവാങ്ങിയത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സതീശൻ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സണ്ണി ജോസഫ് ഇതിന് വിപരീതമായാണ് സംസാരിച്ചത്. 'സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. മഴ ലഭിച്ചതിനാൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ജിഎൻഎ കരാർ വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കാനാണ്,' മുഖ്യമന്ത്രിയെ തള്ളി സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
വകുപ്പിലെ സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും തനിക്ക് റോളില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് ആവർത്തിച്ചു. ജിഎൻഎ കരാർ വേണ്ടെന്നുവച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ല. പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. നിലവിൽ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെന്നിരിക്കേ, പ്രതിസന്ധി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകിയ കാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ താൻ പത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ താനുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് മാതൃഭൂമിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. Also Read: 'ഇഎംഎസിന്റെ മകളെ സിപിഎം കൈവിട്ടോ?'; ഇതാണ് യാഥാർഥ്യം