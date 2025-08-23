ചൊവ്വ, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2025
'റോഷാക്ക്' സംവിധായകനും മമ്മൂട്ടിയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു?

പൃഥ്വിരാജ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന 'ഐ നോബഡി' എന്ന ചിത്രമാണ് നിസാം ബഷീര്‍ അടുത്തതായി ഒരുക്കുന്നത്

രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (11:01 IST)
രോഗമുക്തനായി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയെ കാത്ത് നിരവധി കിടിലന്‍ പ്രൊജക്ടുകളുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ആരാധകരുടെ സ്വപ്‌ന കോംബോ കൂടിയെത്തുന്നു. റോഷാക്ക് സംവിധായകന്‍ നിസാം ബഷീറും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിക്കുന്നതായാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

പൃഥ്വിരാജ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന 'ഐ നോബഡി' എന്ന ചിത്രമാണ് നിസാം ബഷീര്‍ അടുത്തതായി ഒരുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും മമ്മൂട്ടി പ്രൊജക്ടിന്റെ പ്രഖ്യാപനമെന്നാണ് വിവരം. റോഷാക്ക് പോലെ പരീക്ഷ പ്രൊജക്ട് തന്നെയായിരിക്കും മമ്മൂട്ടി-നിസാം ബഷീര്‍ സിനിമയെന്നും വിവരമുണ്ട്.

അതേസമയം സെപ്റ്റംബര്‍ ആദ്യ വാരത്തിലാകും മമ്മൂട്ടി കേരളത്തിലെത്തുക. നിലവില്‍ ചെന്നൈയില്‍ വിശ്രമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. കുടല്‍ സംബന്ധമായ അസുഖത്തില്‍ നിന്ന് താരം പൂര്‍ണമുക്തി നേടിയതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.


