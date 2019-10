'ബിഗിൽ എന്തൊക്കെ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയാലും തീയറ്റർ തല്ലിത്തകർത്ത സംഭവത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക. വിജയ്‌യോട് വിരോധമുള്ളവരാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്ന് വാദിക്കാമായിരിക്കും, പക്ഷേ സത്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു യഥാർത്ഥ ആരാധകൻ തന്റെ അരാധന ബിംബത്തിന് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തിയും ചെയ്യില്ല' കസ്തൂരി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



ഒരു കുട്ടിയോ സ്ത്രീയോ പോലും അക്രമികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്രമികളെല്ലാം തന്നെ യുവ പുരുഷ കേസരികളായിരുന്നു. ഇതാണോ തമിഴ്നാടിന്റെ ഭാവി എന്നും കസ്തൂരി ചോദിക്കുന്നു. നിരവധി പേർ കസ്തൂരിയെ അനുകൂലിച്ചും വിമർശിച്ചും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.



Whatever records #bigil goes on to create, It will always be remembered for the vandalism displayed today. We may give excuses, claim it was the work of haters, but heart of heart we know the truth. True fans must never let ANYONE bring shame to their idol. #Krishnagiri