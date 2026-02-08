ഒരോവറിൽ 4 വിക്കറ്റ്, കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഹാട്രിക്കും, ഞെട്ടിച്ച് ഷെപ്പേർഡ്, ലോകകപ്പിൽ വിൻഡീസിന് ആദ്യജയം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 8 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:33 IST)
കൊല്ക്കത്തയിലെ ഈഡന് ഗാര്ഡന്സില് നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പ് മത്സരത്തില് സ്കോട്ട്ലന്ഡിനെ 35 റണ്സിന് പരാജയപ്പെടുത്തി വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ്. ഷിമ്രോണ് ഹെറ്റ്മെയറുടെ (64) വെടിക്കെട്ട് ഇന്നിംഗ്സിന്റെ കരുത്തില് 20 ഓവറില് 182/5 എന്ന മികച്ച സ്കോര് സ്വന്തമാക്കിയ വെസ്റ്റിന്ഡീസ് സ്കോട്ട്ലന്ഡിനെ 147 റണ്സിലൊതുക്കി. ഹാട്രിക്കടക്കം അഞ്ച് വിക്കറ്റുകളുമായി തിളങ്ങിയ റൊമാരിയോ ഷെപ്പേര്ഡിന്റെ പ്രകടനമാണ് വിന്ഡീസ് വിജയം അനായാസമാക്കിയത്.
മൂന്നോവറില് 20 റണ്സ് വഴങ്ങിയാണ് ഷെപ്പെര്ഡിന്റെ 5 വിക്കറ്റ് പ്രകടനം.
ജേസണ് ഹോള്ഡര് 3 വിക്കറ്റുകള് സ്വന്തമാക്കി. സ്കോട്ട്ലന്ഡിനായി ക്യാപ്റ്റന് റിച്ചി ബെറിങ്ടണ് 24 പന്തില് 42 റണ്സുമായി തിളങ്ങിയെങ്കിലും ടീമിനെ വിജയിപ്പിക്കാനായില്ല. 16 ഓവറില് 122ന് 5 എന്ന നിലയില് നിന്ന സ്കോട്ട്ലന്ഡിനെ തകര്ത്തത് റോമരിയോ ഷെപ്പേര്ഡ് എറിഞ്ഞ പതിനേഴാം ഓവറായിരുന്നു.
ഓവറിലെ 2,3,4 പന്തുകളില് ഹാട്രിക് നേടിയ ഷെപ്പേര്ഡ് ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടി വീഴ്ത്തിയാണ് ഓവര് അവസാനിപ്പിച്ചത്.