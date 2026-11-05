  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Rated Him Highly Since Debut : Sachin Tendulkar Shares Honest Take on Joe Root Nearing His Test Record
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി

സച്ചിനെ റൂട്ട് മറികടക്കുമോ?, ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ റൂട്ടിന്റെ കഴിവ് താന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണെന്ന് സച്ചിന്‍

Joe Root
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (16:41 IST)
google-news
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സെന്ന തന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടത്തിനരികെ നില്‍ക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് സൂപ്പര്‍ താരം ജോ റൂട്ടിനെ പുകഴ്ത്തി ഇതിഹാസതാരം സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍. റെഡ്ഡിറ്റില്‍ നടന്ന 'ആസ്‌ക് മി എനിതിംഗ്' (AMA) സെഷനിലാണ് റൂട്ടിന്റെ അപൂര്‍വ്വ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സച്ചിന്‍ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
2012-ല്‍ തന്റെ അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ തന്നെ ജോ റൂട്ട് വലിയ ഒരു വലിയ കളിക്കാരനായി മാറുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്ന് സച്ചിന്‍ ഓര്‍ത്തെടുത്തു. 2012 ഡിസംബറില്‍ നാഗ്പൂരില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലാണ് ജോ റൂട്ട് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. അന്ന് റൂട്ടിനെതിരെ കളിച്ച ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ സച്ചിനും അംഗമായിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ 229 പന്തില്‍ 73 റണ്‍സുമായി റൂട്ട് തിളങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ റൂട്ട് 20 റണ്‍സോടെ പുറത്താകാതെ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
 
ഇന്ത്യക്കാര്‍ അല്ലാതെയുള്ള താരങ്ങളില്‍ ആരെല്ലാമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കളിക്കാര്‍ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഹാരി ബ്രൂക്ക് (ഇംഗ്ലണ്ട്), സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (ഓസ്ട്രേലിയ) എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് സച്ചിന്‍ എടുതുപറഞ്ഞത്. ബാറ്റും ബോളും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാകണം ക്രിക്കറ്റെന്നും ഒരു പന്ത് മാത്രമാകണം മത്സരത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും സച്ചിന്‍ പറഞ്ഞു.
 
നിലവില്‍ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടിയ താരങ്ങളില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍. നിലവില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള റൂട്ടിന് സച്ചിനെ മറികടക്കാന്‍ 1,643 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് റൂട്ടിന് ആവശ്യമുള്ളത്. സച്ചിന്‍ ആകെ 15,921 റണ്‍സാണ് ടെസ്റ്റ് ഫോര്‍മാറ്റില്‍ നേടിയിട്ടുള്ളത്. 14,278 റണ്‍സാണ് ജോ റൂട്ടിന്റെ പേരിലുള്ളത്. 35കാരനായ ജോ റൂട്ട് സച്ചിന്റെ ഈ നേട്ടം തകര്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയേറെയാണ്.ALSO READ: സച്ചിൻ ക്ഷമിക്കണം, പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ GOAT കോലി തന്നെ !
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
Virat Kohli : ഇത് കോലിയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ ഫോർമാറ്റ്, വെല്ലാൻ സച്ചിൻ പോലുമില്ല, സമ്മതിച്ചേ മതിയാകു

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തി, വൈഭവും ഭുവിയും പുറത്ത്, കിവികളെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച് ഇന്ത്യ

ഇഷാൻ തിരിച്ചെത്തി, വൈഭവും ഭുവിയും പുറത്ത്, കിവികളെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ച് ഇന്ത്യന്യൂസിലന്‍ഡ് നിരയില്‍ കെയ്ല്‍ ജാമിസണ് പകരം നഥന്‍ സ്മിത്തും ഇടം പിടിച്ചു.

5 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് , രക്ഷകനായി അവതരിച്ച് ഒമർസായി, സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെ അഫ്ഗാന് അവിശ്വസനീയ ജയം, ലോക റെക്കോർഡ്

5 റൺസിന് 4 വിക്കറ്റ് , രക്ഷകനായി അവതരിച്ച് ഒമർസായി, സിംബാബ്‌വെയ്ക്കെതിരെ അഫ്ഗാന് അവിശ്വസനീയ ജയം, ലോക റെക്കോർഡ്50 പന്തില്‍ 116 റണ്‍സുമായി തിലങ്ങിയ ഓള്‍ റൗന്റര്‍ അസ്മത്തുള്ള ഒമര്‍സായിയും 52 റണ്‍സുമായി തിളങ്ങിയ ഇജാസ് അഹ്‌മദ് സായിയുമാണ് അഫ്ഗാനെ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നും ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചത്.

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, ലോക്കി ഫെർഗൂസനും മാറ്റ് ഹെൻറിയും പുറത്ത്, കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി

ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടി20 പരമ്പര, ലോക്കി ഫെർഗൂസനും മാറ്റ് ഹെൻറിയും പുറത്ത്, കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടിപരിക്കേറ്റ ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസനും മാറ്റ് ഹെന്റിയും ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് പുറത്തായി. 5 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച് ഇന്ത്യ പരമ്പര നേരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

ലസിത് മലിംഗയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പിരിഞ്ഞു

ലസിത് മലിംഗയും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പിരിഞ്ഞുകോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൽ ഉടച്ചുവാർക്കൽ തുടർന്ന് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ബൗളിങ് പരിശീലകരായ ലസിത് മലിംഗ, പരാസ് മാംബ്രെ എന്നിവരും തെറിച്ചു. ഫീൽഡിങ് കോച്ച് കാൾ ഹോപ്കിൻസും പുറത്തായി.

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?

നെറ്റ്‌സില്‍ വൈഭവ് മോന്‍ അടിയോടടി, സഞ്ജുവിന്റെ ദിവസങ്ങള്‍ എണ്ണപ്പെട്ടോ?രണ്ടാം ടി20 മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി റാഞ്ചിയില്‍ നടന്ന പ്രാക്ടീസ് സെഷനില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനമാണ് വൈഭവ് നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Virat Kohli : ഇത് കോലിയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ ഫോർമാറ്റ്, വെല്ലാൻ സച്ചിൻ പോലുമില്ല, സമ്മതിച്ചേ മതിയാകു

Virat Kohli : ഇത് കോലിയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ ഫോർമാറ്റ്, വെല്ലാൻ സച്ചിൻ പോലുമില്ല, സമ്മതിച്ചേ മതിയാകുചേസിംഗില്‍ ഇതിഹാസതാരം സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കറുടെ ലോകറെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ത്ത കോലി അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിനത്തില്‍ മൂന്നാം നമ്പറില്‍ 13,000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യതാരമെന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി.

ഫുട്‌ബോൾ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ രാജ്യാന്തര കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചു

ഫുട്‌ബോൾ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ രാജ്യാന്തര കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചുരാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് പോർച്ചുഗൽ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. അഞ്ച് തവണ ബലൻ ദ് ഓർ പുരസ്‌കാരം നേടിയ റൊണാൾഡോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

ഇതിഹാസ കരിയറിന് വിരാമം, പോർച്ചുഗൽ ജേഴ്സിയിൽ കളി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ തീരുമാനവുമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ

ഇതിഹാസ കരിയറിന് വിരാമം, പോർച്ചുഗൽ ജേഴ്സിയിൽ കളി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, അപ്രതീക്ഷിത വിരമിക്കൽ തീരുമാനവുമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോഫുട്‌ബോള്‍ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ രാജ്യാന്തര ഫുട്‌ബോളില്‍നിന്ന് വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ദേശീയ ടീമിലെ കരിയറിനാണ് ഇതോടെ അവസാനമാകുന്നത്.

ഖലീലിനെയും എല്ലിസിനെയും വിട്ട് നൽകി ചെന്നൈ, പകരം ലിവിങ്സ്റ്റണും ജാക്ക് എഡ്‌വേർഡ്സും, മണ്ടത്തരമെന്ന് ചെന്നൈ ആരാധകർ

ഖലീലിനെയും എല്ലിസിനെയും വിട്ട് നൽകി ചെന്നൈ, പകരം ലിവിങ്സ്റ്റണും ജാക്ക് എഡ്‌വേർഡ്സും, മണ്ടത്തരമെന്ന് ചെന്നൈ ആരാധകർ2027 ഐപിഎല്‍ മിനി താരലേലത്തിന് മുന്നോടിയായി അപ്രതീക്ഷിത ട്രേഡിങ്ങുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സും സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദും. നാല് താരങ്ങളുള്‍പ്പെട്ട ഡീലാണ് ഇരു ടീമുകളും തമ്മില്‍ നടന്നത്. ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സാണ് ട്രേഡ് വിവരം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

യൂത്ത് ഒളിംപിക്‌സ് ബാഡ്മിന്റൺ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി തൻവി പത്രി, ഫൈനൽ മത്സരം ചൈനീസ് താരത്തിനെതിരെ

യൂത്ത് ഒളിംപിക്‌സ് ബാഡ്മിന്റൺ ഫൈനലിൽ എത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമായി തൻവി പത്രി, ഫൈനൽ മത്സരം ചൈനീസ് താരത്തിനെതിരെഡാക്കറില്‍ നടക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഫൈനലിലെത്തിയതോടെ യൂത്ത് ഒളിംപിക്സ് ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് മൂന്നാം സീഡായ തന്‍വി സ്വന്തമാക്കിയത്.