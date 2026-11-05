സച്ചിനെ റൂട്ട് മറികടക്കുമോ?, ആദ്യ ടെസ്റ്റിലെ റൂട്ടിന്റെ കഴിവ് താന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണെന്ന് സച്ചിന്
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സെന്ന തന്റെ റെക്കോര്ഡ് നേട്ടത്തിനരികെ നില്ക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് സൂപ്പര് താരം ജോ റൂട്ടിനെ പുകഴ്ത്തി ഇതിഹാസതാരം സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്. റെഡ്ഡിറ്റില് നടന്ന 'ആസ്ക് മി എനിതിംഗ്' (AMA) സെഷനിലാണ് റൂട്ടിന്റെ അപൂര്വ്വ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സച്ചിന് തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
2012-ല് തന്റെ അരങ്ങേറ്റ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തില് കണ്ടപ്പോള് തന്നെ ജോ റൂട്ട് വലിയ ഒരു വലിയ കളിക്കാരനായി മാറുമെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്ന് സച്ചിന് ഓര്ത്തെടുത്തു. 2012 ഡിസംബറില് നാഗ്പൂരില് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ നടന്ന ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലാണ് ജോ റൂട്ട് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. അന്ന് റൂട്ടിനെതിരെ കളിച്ച ഇന്ത്യന് ടീമില് സച്ചിനും അംഗമായിരുന്നു. മത്സരത്തില് 229 പന്തില് 73 റണ്സുമായി റൂട്ട് തിളങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് റൂട്ട് 20 റണ്സോടെ പുറത്താകാതെ നില്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇന്ത്യക്കാര് അല്ലാതെയുള്ള താരങ്ങളില് ആരെല്ലാമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കളിക്കാര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഹാരി ബ്രൂക്ക് (ഇംഗ്ലണ്ട്), സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (ഓസ്ട്രേലിയ) എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് സച്ചിന് എടുതുപറഞ്ഞത്. ബാറ്റും ബോളും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാകണം ക്രിക്കറ്റെന്നും ഒരു പന്ത് മാത്രമാകണം മത്സരത്തില് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും സച്ചിന് പറഞ്ഞു.
നിലവില് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സ് നേടിയ താരങ്ങളില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് സച്ചിന് തെണ്ടുല്ക്കര്. നിലവില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള റൂട്ടിന് സച്ചിനെ മറികടക്കാന് 1,643 റണ്സ് മാത്രമാണ് റൂട്ടിന് ആവശ്യമുള്ളത്. സച്ചിന് ആകെ 15,921 റണ്സാണ് ടെസ്റ്റ് ഫോര്മാറ്റില് നേടിയിട്ടുള്ളത്. 14,278 റണ്സാണ് ജോ റൂട്ടിന്റെ പേരിലുള്ളത്. 35കാരനായ ജോ റൂട്ട് സച്ചിന്റെ ഈ നേട്ടം തകര്ക്കാന് സാധ്യതയേറെയാണ്.ALSO READ: സച്ചിൻ ക്ഷമിക്കണം, പരിമിത ഓവർ ക്രിക്കറ്റിൽ GOAT കോലി തന്നെ !