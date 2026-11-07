India vs New Zealand, 2nd ODI: വെല്ലിങ്ടണിലും കിവീസ് ഉരുകുന്നു; 50 ആകും മുൻപ് മൂന്ന് പേർ പുറത്ത് !
India vs New Zealand 2nd ODI
India vs New Zealand, 2nd ODI: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ പിടിമുറുക്കുന്നു. മത്സരം 15 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 44 റൺസിന് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ കിവീസിന് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്.
ടോസ് ഭാഗ്യം തുണച്ചു
രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ പിച്ചിൽ ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ആദ്യം ബൗൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒന്നാം ഏകദിനത്തിലും ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ കിവീസിനെ ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് വിടുകയായിരുന്നു. കളി ഇന്ത്യ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു.
മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടം
ഓപ്പണർമാരായ വിൽ യങ്, ടിം സീഫർട്ട് എന്നിവരെയാണ് കിവീസിന് ആദ്യം നഷ്ടമായത്. യങ് ആറ് റൺസെടുത്തപ്പോൾ സീഫർട്ട് പൂജ്യത്തിനു കൂടാരം കയറി. ഹെന്റി നിക്കോളാസ് 11 റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. ഡാരിൽ മിച്ചലും ടോം ലാതവുമാണ് ക്രീസിൽ.
നബിക്ക് രണ്ട് വിക്കറ്റ്
അക്വിബ് നബി ഇന്ത്യക്കായി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അൻഷുൽ കംബോജിന് ഒരു വിക്കറ്റ്.
തത്സമയം കാണാം
സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ് വർക്കിലും സോണി ലിവ് ആപ്പിലും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാം.
ഇന്ത്യ, പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: Rohit Sharma, Shubman Gill(c), Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul(w), Axar Patel, Naman Dhir, Anshul Kamboj, Auqib Nabi, Gurnoor Brar, Arshdeep Singh
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