Virat Kohli : ഇത് കോലിയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കിയ ഫോർമാറ്റ്, വെല്ലാൻ സച്ചിൻ പോലുമില്ല, സമ്മതിച്ചേ മതിയാകു
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യമത്സരത്തിലെ തകര്പ്പന് ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ ചരിത്രനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന് താരം വിരാട് കോലി. ചേസിംഗില് ഇതിഹാസതാരം സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കറുടെ ലോകറെക്കോര്ഡ് തകര്ത്ത കോലി അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിനത്തില് മൂന്നാം നമ്പറില് 13,000 റണ്സ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യതാരമെന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കി.
ഓക്ക്ലാന്ഡില് ന്യൂസിലന്ഡ് ഉയര്ത്തിയ 186 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കായി 74 റണ്സുമായി വിരാട് കോലി ടോപ് സ്കോററായിരുന്നു. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ ഇറങ്ങുമ്പോള് ഏകദിന ചേസിംഗില് ഏറ്റവും കൂടുതല് റണ്സെന്ന നേട്ടം സച്ചിന്റെ പേരിലായിരുന്നു(8720). ഇത് മറികടക്കാന് 54 റണ്സ് മാത്രമായിരുന്നു കോലിയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. 74 റണ്സ് പ്രകടനത്തോടെ ചേസിംഗില് 169 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 8741 റണ്സ് കോലിയുടെ പേരിലായി. 232 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്നായിരുന്നു സച്ചിന് 8720 റണ്സ് നേടിയത്.
മൂന്നാം നമ്പറില് 13,000 റണ്സ് നേടുന്ന ആദ്യതാരമെന്ന നേട്ടവും കോലി സ്വന്തമാക്കി. മൂന്നാം നമ്പറില് 61.55 എന്ന ശരാശരിയില് 48 സെഞ്ചുറികളും 69 അര്ധസെഞ്ചുറികളും കോലിയുടെ പേരിലുണ്ട്. 12,662 റണ്സ് മൂന്നാം നമ്പറില് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള മുന് ഓസീസ് നായകന് റിക്കി പോണ്ടിങ്ങാണ് കോലിയുടെ പിന്നിലുള്ളത്. ഇതിന് പുറമെ വിദേശത്ത് 50 ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സ്കോറുകള് എന്ന നേട്ടവും കോലി സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യയ്ക്കായി വിദേശത്ത് കളിച്ച 128 ഏകദിനങ്ങളില് നിന്ന് 21 സെഞ്ചുറികളും 29 അര്ധസെഞ്ചുറികളും കോലി നേടിയിട്ടുണ്ട്.ALSO READ: Virat Kohli: 'ഇയാളൊരു മനുഷ്യനാണോ'; സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 100 കടത്താൻ പെടാപാട്, 145.10 ൽ 'കോലി ടച്ച്'