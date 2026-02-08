Vaibhav Suryavanshi : ഇനി അണ്ടർ 19 ലോകകപ്പ് കളിക്കാനാവില്ലല്ലോ, ഫൈനലിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു : വൈഭവ് സൂര്യവംശി

അഭിറാം മനോഹർ|
അണ്ടര്-19 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് സിംബാബ്വെയിലെ ഹരാരെ സ്പോര്ട്സ് ക്ലബ്ബില് റണ്മഴ പെയ്യിച്ച 14 വയസ്സുകാരന് വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കാണുന്നത്. നിലവില് വെറും 14 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള താരത്തിന് ഇനിയും അണ്ടര് 19 ലോകകപ്പില് കളിക്കാന് സമയമുണ്ട് എന്ന ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യന് ആരാധകരെല്ലാം. എന്നാല് അടുത്ത ടൂര്ണമെന്റില് താരത്തിന് ഇന്ത്യന് ജേഴ്സിയില് പങ്കെടുക്കാനാവില്ല. ബിസിസിഐയുടെ നിയമമാണ് ഇതിന് കാരണം. അതിനാല് തന്നെ ഫൈനല് മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോള് ഇനി അണ്ടര് 19 ലോകകപ്പ് കളിക്കാനാവില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വൈഭവ് സൂര്യവംശി പറയുന്നത്.
2016-ല് രാഹുല് ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യയുടെ ജൂനിയര് ടീം പരിശീലകനായിരുന്ന സമയത്താണ് ബിസിസിഐ ഒരു താരത്തിന് ഒരേയൊരു അണ്ടര് 19 ലോകകപ്പിലെ പങ്കെടുക്കാനാവു എന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. സാങ്കേതികമായി 19 വയസ്സ് വരെ അണ്ടര് 19 ലോകകപ്പില് കളിക്കാമെങ്കിലും ഒരിക്കല് ലോകകപ്പ് ടീമില് ഉള്പ്പെട്ടാല് പിന്നീട് സീനിയര് തലത്തിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് ബോര്ഡിന്റെ നിലപാട്.
വാഷിംഗ്ടണ് സുന്ദര്, റിഷഭ് പന്ത് തുടങ്ങിയ താരങ്ങള് 15-16 വയസ്സില് അണ്ടര്-19 ലോകകപ്പ് കളിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിലും ഈ നിയമം കാരണം അവര്ക്ക് രണ്ടാമതൊരു അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. വൈഭവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയൊരു അണ്ടര് 19 ലോകകപ്പില് കളിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും താരത്തിന് സീനിയര് ടീമിന്റെ വാതിലുകള് തുറന്ന് കിട്ടാന് സാധ്യതയേറെയാണ്. 15 വയസ്സ് തികയുന്നതോടെ (മാര്ച്ച് 27, 2026) അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ള ഐസിസിയുടെ കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി വൈഭവ്
പിന്നിടും. ഇതോടെ അണ്ടര്-19 തലം വിട്ട് ഉടന് തന്നെ ഇന്ത്യന് സീനിയര് ടീമിലേക്ക് വൈഭവ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകള് ഏറെയാണ്.