അവസാന നിമിഷം പാക് കുത്തിതിരുപ്പ്, ബംഗ്ലാദേശിന് പിന്തുണ, ലോകകപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചു!

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 21 ജനുവരി 2026 (13:57 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിന് ഇന്ത്യയിലേക്കില്ലെന്ന ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നിലപാടിന് പിന്തുണയുമായി പാകിസ്ഥാന്. ബുധനാഴ്ച വിഷയത്തില് ഐസിസി നിര്ണായക തീരുമാനമെടുക്കാനിരിക്കെയാണ് പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് വിഷയത്തില് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചത്. ലോകകപ്പില് കളിക്കാനായി ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ച നിര്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഐസിസി തള്ളിയിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശ് കളിച്ചില്ലെങ്കില് പകരം മറ്റൊരു ടീമിനെ കളിപ്പിക്കാനാണ് ഐസിസിയുടെ തീരുമാനം.
വിഷയത്തില് ഐസിസിക്ക് പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ് കത്തയച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. സുരക്ഷാകാരണങ്ങള് മൂലം ഇന്ത്യയില് കളിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ നിലപാട്, ഇന്ത്യയിലെ തങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങള് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും ബിസിബി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിഷയത്തില് പിന്തുണ തേടി ബിസിബി പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിനെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പിസിബി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഐസിസിക്ക് കത്തയച്ചത്.
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ മത്സരങ്ങള് പാകിസ്ഥാനില് നടത്താമെന്ന് നേരത്തെ പിസിബി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തിലും അനുകൂലമായ നിലപാടല്ല ഐസിസിയെടുത്തത്. നിലവില് പാകിസ്ഥാന് തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് ഒരുക്കങ്ങള് നിര്ത്തിവെച്ചതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ടി20 ലോകകപ്പില് നിന്നും ബംഗ്ലാദേശ് ഒഴിവായാല് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് ലീഗായ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയര് ലീഗിനെ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ബിപിഎല് ഐസിസി വിലക്കുകയാണെങ്കില് വിദേശതാരങ്ങളില്ലാതെ ബിപിഎല് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതായി വരും. ഇത് ക്രിക്കറ്റ് രാജ്യമെന്ന നിലയിലെ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പുരോഗതിയെ കടുത്ത രീതിയില് ബാധിക്കും.