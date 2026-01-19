നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പകരം കളിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്, അന്തിമ തീരുമാനമെന്താണ്? ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡിനോട് ഐസിസി

രേണുക വേണു|
ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്കയില് സംയുക്തമായി നടക്കുന്ന ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പില് പങ്കെടുക്കുന്ന വിഷയത്തില് അന്തിമ തീരുമാനം ജനുവരി 21-നകം അറിയിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്റര്നാഷണല് ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്സില്.
ധാക്കയില് ശനിയാഴ്ച നടന്ന ചര്ച്ചകളിലാണ് ഐസിസി ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിനെ ഈ സമയപരിധി അറിയിച്ചതെന്ന് ഇഎസ്പിഎന് ക്രിക്ക്ഇന്ഫോ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. കളിക്കാരുടെ സുരക്ഷാ ആശങ്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തെ വേദിയിലേക്ക് മത്സരങ്ങള് മാറ്റണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡ്.
ബംഗ്ലാദേശില് ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ബിസിസിഐയുടെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് ഐപിഎല് ടീമില് നിന്ന് ബംഗ്ളാദേശി പേസറായ മുസ്തഫിസുര് റഹ്മാനെ ഒഴിവാക്കിയതോടെയാണ് വിവാദങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമായത്. ഇന്ത്യയില് നടക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങള് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്ഡിന്റെ ആവശ്യം.
ഇതിന് പിന്നാലെ ബംഗ്ലാദേശിനെയും അയര്ലന്ഡിനെയും പരസ്പരം ഗ്രൂപ്പുകള് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവും ബംഗ്ലാദേശ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.ബംഗ്ലാദേശ് ടീമിന് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഇല്ലെന്നും പൂര്ണ്ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പുനല്കുന്നുവെന്നും ഐസിസി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില് ബംഗ്ലാദേശ് ടീമിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കാന് വിസമ്മതിച്ചാല് പകരക്കാരായി സ്കോട്ട്ലന്ഡിനെ ഐസിസി ഉള്പ്പെടുത്തുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.