ടി20 ലോകകപ്പ്: ഐസിസിയുടെ അന്ത്യശാസനം തള്ളി ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല

ധാക്ക|
രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 21 ജനുവരി 2026 (09:13 IST)
ധാക്ക: ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയില് കളിക്കുന്ന വിഷയത്തില് ഈ മാസം 21ന്
മറുപടി നല്കണമെന്ന ഇന്റര്നാഷനല് ക്രിക്കറ്റ് കൗണ്സിലിന്റെ (ഐസിസി) അന്ത്യശാസനം തള്ളി ബംഗ്ലാദേശ് കായിക മന്ത്രാലയം ഉപദേശകന് ആസിഫ് നസ്റുള്. അസ്വീകാര്യമായ വ്യവസ്ഥകളോ അനാവശ്യ സമ്മര്ദ്ദമോ ചെലുത്തി ബംഗ്ലാദേശിനെ ചൊല്പ്പടിക്ക് നിര്ത്താന് ശ്രമിക്കരുതെന്നും അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും നസ്റുള് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ടി20 ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യയില് കളിക്കുന്ന കാര്യത്തില് ജനുവരി 21ന് മറുപടി നല്കിയില്ലെങ്കില് ബംഗ്ലാദേശിന് പകരം സ്കോട്ട്ലന്ഡിനെ ലോകകപ്പില് കളിപ്പിക്കുമെന്ന ഐസിസി നിര്ദേശവും അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ബിസിസിഐയുടെ സമ്മര്ദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ഐസിസി അന്യായ നിബന്ധനകള് അടിച്ചേല്പ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കില് അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നിലപാട്.
രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളല്ല, സുരക്ഷാപരമായ ആശങ്കകളാണ് ഇന്ത്യയില് കളിക്കാന് വിസമ്മതിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്നും ബിസിബി പറയുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കെതിരായ അക്രമങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ബിസിസിഐയുടെ നിര്ദേശപ്രകാരം കൊല്ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് (കെകെആര്) പേസര് മുസ്തഫിസുര് റഹ്മാനെ ഐപിഎല് 2026 ടീമില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതോടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങള് രൂക്ഷമായത്. ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയില് നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില് താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും മത്സരങ്ങള് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നും ബിസിബി ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
വേദി ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റിക്കൊടുക്കണമെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് സിയില് ഇറ്റലി, ന്യൂസിലാന്ഡ്, വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസ്, നേപ്പാള് എന്നീ ടീമുകളോടൊപ്പമാണ് ബംഗ്ലാദേശുള്ളത്.ഫെബ്രുവരി 7 ന് കൊല്ക്കത്തയില് വെസ്റ്റ് ഇന്ഡീസിനെതിരെയാണ് ടീമിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊല്ക്കത്തയിലെ ഈഡന് ഗാര്ഡന്സില് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരങ്ങളും മുംബൈയിലെ വാങ്കെഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില് അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരമുമാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഷെഡ്യൂളില് ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.