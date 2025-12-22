തിങ്കള്‍, 22 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
Shubman Gill: ഗില്ലിന്റെ ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഉടനെ പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്‌നമുണ്ട്, ഉപദേശവുമായി മുന്‍ ബാറ്റിംഗ് കോച്ച്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 22 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (19:44 IST)
ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാവിയായി ബിസിസിഐ കണക്കാക്കുന്ന താരമാണ് ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍. എല്ലാ ഫോര്‍മാറ്റുകളിലും ക്ലാസ്സും ടൈമിംഗും ഒരുമിച്ച് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഗില്ലിനെ
3 ഫോര്‍മാറ്റിലും നായകനാക്കാനാണ് ബിസിസിഐ പദ്ധതിയിടുന്നത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ കാര്യമായ പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ഗില്ലിനായിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ഗില്ലിന്റെ ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഒരു ദൗര്‍ബല്യമുണ്ടെന്ന നിരീക്ഷണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരവും ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകനുമായിരുന്ന സഞ്ജയ് ബംഗാര്‍.


സ്‌ട്രെയ്റ്റ് ബോളുകള്‍ കളിക്കുന്നതിലെ ഗില്ലിന്റെ ദൗര്‍ബല്യത്തെ പറ്റിയാണ് ബംഗാര്‍ എടുത്തുപറഞ്ഞത്. നല്ല ലെങ്തിലുള്ള പന്തുകള്‍ കളിക്കുമ്പോള്‍ ആവശ്യമായ ഫൂട്ട് വര്‍ക്ക് ഗില്ലില്‍ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും ഇത് താരത്തിന്റെ റണ്‍ ഫ്‌ളോയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബംഗാര്‍ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 28 മത്സരങ്ങളിലെ ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍, ചില ബൗണ്ടറികള്‍ ഒഴിവാക്കിയാല്‍ ഗില്ലിന്റെ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് ശ്രദ്ധേയമായി താഴുന്നതായി ബംഗാര്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഓഫ് സ്റ്റമ്പിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പന്തുകളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഗില്‍ ഇപ്പോഴും മികവ് പുലര്‍ത്തുമ്പോള്‍, നേരെ സ്റ്റംപിലേക്കോ ശരീരത്തിലേക്കോ വരുന്ന പന്തുകള്‍ കളിക്കുമ്പോള്‍ കാലുകള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ചലനമുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് ബംഗാറിന്റെ നിരീക്ഷണം. ഇത് ടൈമിങ്ങിനെയും ഷോട്ട് സെലക്ഷനെയും ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് ബംഗാര്‍ പറയുന്നു.


ഗില്‍ ഇപ്പോഴും തന്റെ കരിയറിന്റെ വളര്‍ച്ചാ ഘട്ടത്തിലാണ്, സാങ്കേതിക തിരുത്തലുകള്‍ക്ക് മതിയായ സമയം അവന്റെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഗില്ലിനെ ഭാവി താരമായാണ് കാണുന്നത്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇത്തരം ചെറിയ സാങ്കേതിക പോരായ്മകള്‍ പരിഹരിച്ചാല്‍ മികച്ച ബാറ്ററയി ഭാവിയില്‍ വളരാന്‍ താരത്തിനാകും. ഗില്ലിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സ്‌ട്രെയ്റ്റ് ബോള്‍ പരീക്ഷണം ഇനി കൂടുതല്‍ വരും. അവയെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്നതാകും അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളര്‍ച്ച നിര്‍ണയിക്കുക. ബംഗാര്‍ പറഞ്ഞു.


