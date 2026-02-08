ഒരൊറ്റ ഓവറിൽ ഇഷാനെയും തിലകിനെയും ദുബെയേയും വീഴ്ത്തി, ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച് ഷാഡ്ലി വാൻ ഷാൽക്വിക്ക്

ഞായര്‍, 8 ഫെബ്രുവരി 2026
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 8 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:14 IST)
വാംഖഡെയുടെ പിച്ചില്‍ റണ്‍മഴ പെയ്യുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് യുഎസ്എ. മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റര്‍മാരെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയ യുഎസ്എ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ 77ന് 6 എന്ന നിലയിലേക്ക് വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. അവസാനഘട്ടത്തില്‍ അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സൂര്യകുമാര്‍ യാദവാണ് ടീമിനെ മികച്ച നിലയിലെത്തിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ ഇന്ത്യ 300ലധികം നേടുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചയിടത്ത് നിന്നാണ് യുഎസ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടത്.

നാലോവറില്‍ 4 വിക്കറ്റ് വഴങ്ങി 25 റണ്‍സ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത മീഡിയം പേസര്‍ ഷാഡ്‌ലി വാന്‍ ഷാല്‍ക്വിക്കാണ് മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ചത്. മത്സരത്തില്‍ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ അഭിഷേക് ശര്‍മയെ അലി ഖാന്‍ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇഷാന്‍ കിഷനും തിലക് വര്‍മയും ചേര്‍ന്ന് സ്‌കോര്‍ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് ഷാഡ്‌ലി മിന്നല്‍ പോലെ അവതരിച്ചത്. ആറാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തില്‍ ഇഷാന്‍ കിഷനെയും അഞ്ചാം പന്തില്‍ തിലക് വര്‍മയേയും പുറത്താക്കിയ ഷാഡ്‌ലി ഓവറിലെ അവസാനപന്തില്‍ ശിവം ദുബെയേയും മടക്കിയതോടെ ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കോര്‍ 6 ഓവറില്‍ 4 വിക്കറ്റിന് 46 റണ്‍സെന്ന നിലയിലേക്ക് വീണു.

പേസിനേക്കാള്‍ വേരിയേഷനുകളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഷാല്‍ക്വിക്, വാംഖഡെയിലെ പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാണ് പന്തെറിഞ്ഞത്. ഇഷാന്‍ കിഷനെ സ്ലോവര്‍ ബോളില്‍ കുടുക്കിയപ്പോള്‍, തിലക് വര്‍മ്മയെ ഷോട് ബോളിലൂടെയാണ് പുറത്താക്കിയത്. ഒടുവില്‍ ഡെത്ത് ഓവറില്‍ അര്‍ഷ്ദീപ് സിംഗിന്റെ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തിയതോടെ 4 വിക്കറ്റ് നേട്ടവുമായി താരം അമേരിക്കയുടെ നട്ടെല്ലായി മാറി. 4 ഓവറില്‍ വെറും 25 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് താരം വഴങ്ങിയത്.

37-കാരനായ ഷാഡ്‌ലി വാന്‍ ഷാല്‍ക്വിക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ കേപ് ടൗണിലാണ് ജനിച്ചത്. ജാക്വിസ് കാലിസിനെപ്പോലുള്ള ഇതിഹാസങ്ങള്‍ വളര്‍ന്നുവന്ന അതേ സ്‌കൂളില്‍ നിന്നാണ് ഷാല്‍ക്വിക്കും ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബാലപാഠങ്ങള്‍ പഠിച്ചത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ വര്‍ഷങ്ങളോളം കളിച്ചെങ്കിലും 2020-കളിലാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത്. മേജര്‍ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റില്‍ ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സ് നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിന് വേണ്ടി നടത്തിയ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരത്തെ യു.എസ്.എ ദേശീയ ടീമിലെത്തിച്ചത്. ഫ്രാഞ്ചൈസി ക്രിക്കറ്റിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായ ഷാല്‍ക്വിക്ക് ഐഎല്‍ടി 20ല്‍ അബുദാബി നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സിന്റെ താരമാണ്.


