Suryakumar Yadav : ഞാൻ അനുഭവിച്ച സമ്മർദ്ദം എനിക്കല്ലെ അറിയു, വിജയത്തിന് ശേഷം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് സൂര്യകുമാർ യാദവ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 8 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:31 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ ആദ്യമത്സരത്തില് അമേരിക്കക്കെതിരെ വിജയിക്കാനായെങ്കിലും ബാറ്റിംഗിനിടെ താന് അനുഭവിച്ച സമ്മര്ദ്ദത്തെപറ്റി തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യന് നായകനായ സൂര്യകുമാര് യാദവ്. മത്സരത്തില് ഒരു ഘട്ടത്തില് 77 റണ്സിന് 6 വിക്കറ്റെന്ന നിലയില് ടീം തകര്ന്നടിഞ്ഞപ്പോള് താന് അനുഭവിച്ച സമ്മര്ദ്ദം വാക്കുകള് കൊണ്ട് വിവരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മത്സരശേഷമുള്ള സമ്മാനദാനചടങ്ങില് സൂര്യ പറഞ്ഞു.
77ന് 6 എന്ന നിലയില് നില്ക്കുമ്പോള് എത്രമാത്രം സമ്മര്ദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് എനിക്ക് മാത്രമെ അറിയു. പക്ഷേ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളില് മുന്പും ഞാന് ബാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചുവരാന് സാധിക്കുമെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം വരെ ക്രീസില് നിന്നാല് കളി മാറ്റാമെന്ന ധാരണയും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ബാറ്റിംഗിനെ തുണയ്ക്കാറുള്ള വാങ്കഡെയിലെ പിച്ച് ഇത്തവണ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നുവെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു. അതേസമയം പിച്ചിനെ തങ്ങള് പഴിചാരുന്നില്ലെന്നും ടീം കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയില് ബാറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നുവെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു. ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അവസാനം ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ചെറിയ കൂട്ടുക്കെട്ടുകള് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കില് ടീം അനായാസമായി 160 കടന്നേനെയെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു.