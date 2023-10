ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ നിര്‍ണായക സമയത്താണ് ശ്രേയസ് ബാറ്റ് ചെയ്യാനെത്തുന്നത്. ബൗളര്‍മാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ പിച്ചില്‍ ശ്രദ്ധയോടെ ബാറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിനു പകരം അലസമായ ഷോട്ട് കളിച്ചു ശ്രേയസ് പുറത്താകുകയായിരുന്നു. ഷോര്‍ട്ട് ബോളിനു സമാനമായ പന്തില്‍ തന്നെയാണ് ശ്രേയസ് ഇത്തവണയും പുറത്തായത്. ഷോര്‍ട്ട് ബോള്‍ കണ്ടാല്‍ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ സന്നിഗ്ദാവസ്ഥയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ബാറ്റര്‍ എങ്ങനെയാണ് അത്യാവശ്യ സമയത്ത് ഇന്ത്യക്കായി കളിക്കുകയെന്നാണ് ആരാധകരുടെ ചോദ്യം.



ശ്രേയസ് ഷോര്‍ട്ട് ബോളില്‍ പതറുമെന്ന് എല്ലാ ടീമുകള്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ നന്നായി അറിയാം. ശ്രേയസ് ക്രീസിലെത്തിയാല്‍ ഷോര്‍ട്ട് ബോളുകള്‍ എറിയുന്ന പേസര്‍മാര്‍ക്ക് അതാത് ടീമിന്റെ നായകന്‍മാര്‍ പന്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഫ്രീ വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ശ്രേയസ് എത്തിയെന്നും ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ പോലും ഇതിനേക്കാള്‍ നന്നായി ഷോര്‍ട്ട് ബോള്‍ കളിക്കുമെന്നും ആരാധകര്‍ വിമര്‍ശിക്കുന്നു.



Can never understand how a player like Shreyas Iyer who cannot play short ball is preferred over Sanju Samson,one of the best players of short ball in India.pic.twitter.com/Fw05F7tJ2a