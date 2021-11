128-ാം ഓവറിലാണ് സംഭവം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എ 459 - 6 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. സൈനതെംബ ക്വിഷൈല്‍ ആയിരുന്നു ക്രീസില്‍. 128-ാം ഓവറിലെ അഞ്ചാം പന്ത് ക്വിഷൈലിന്റെ പാഡില്‍ തട്ടി. രാഹുല്‍ ചഹര്‍ എല്‍ബിഡബ്‌ള്യുവിനായി ശക്തമായി അപ്പീല്‍ ചെയ്തു. അംപയര്‍ അനുവദിച്ചില്ല. അംപയറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതികരണമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തിയോടെ അപ്പീല്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു താരം. വിക്കറ്റ് അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ആ ദേഷ്യത്തില്‍ ചഹര്‍ തന്റെ സണ്‍ഗ്ലാസ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ വലിച്ചെറിഞ്ഞു.



might get pulled up here, showing absolute dissent to the umpires call.



A double appeal and throwing his equipment. #SAAvINDA



Footage credit - @SuperSportTV pic.twitter.com/TpXFqjB94y