വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026
Abhishek Sharma : അഭിഷേകിന് പകരം സഞ്ജു വരണമോ?, മറുപടി പറഞ്ഞ് അശ്വിൻ

നമീബിയക്കെതിരെ ഓപ്പണറായി 8 പന്തില്‍ 22 റണ്‍സുമായി സഞ്ജു മികച്ച തുടക്കം ടീമിന് നല്‍കിയിരുന്നു.

Abhishek Sharma
രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:35 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ സൂപ്പര്‍ 8 പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ ഇറങ്ങാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആശങ്ക നല്‍കുന്നത് ഓപ്പണിങ്ങില്‍ അഭിഷേക് ശര്‍മയുടെ മോശം ഫോമാണ്. ലോകകപ്പില്‍ കളിച്ച 3 മത്സരങ്ങളിലും ഡക്കായ അഭിഷേകിന് ഇതുവരെയും ലോകകപ്പില്‍ തന്റെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സഞ്ജു സാംസണെ ഓപ്പണിംഗ് റോളിലേക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. നമീബിയക്കെതിരെ ഓപ്പണറായി 8 പന്തില്‍ 22 റണ്‍സുമായി സഞ്ജു മികച്ച തുടക്കം ടീമിന് നല്‍കിയിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ അഭിഷേകിനെ മാറ്റി സഞ്ജുവിനെ ടീമില്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരമായ ആര്‍ അശ്വിന്‍. അഭിഷേകിന് പകരം സഞ്ജു വരണമെന്ന അഭിപ്രായത്തിനോട് അശ്വിന് യോജിപ്പില്ല. അഭിഷേകിനെ പോലൊരു താരം ക്രീസില്‍ ഉറച്ചുനിന്നാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജുവിനെ തിടുക്കത്തില്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല.


അഭിഷേകിന്റേത് സാങ്കേതികമായ പ്രശ്‌നമല്ല. അവന്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും അങ്ങനെതന്നെയാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. സൂപ്പര്‍ 8 മത്സരങ്ങളില്‍ അവന്‍ തിരിച്ചുവരുമെന്ന് കരുതാം. തുടര്‍ച്ചയായി 3 മത്സരങ്ങളിലും അവന്‍ പൂജ്യത്തിനാണ് പുറത്തായത്. ഇത് അവന്റെ ശൈലിയെ മാറ്റില്ല. കാരണം ടി20യില്‍ അവന്‍ മികച്ച ബാറ്ററാണ്. ഫ്രണ്ട് ഫൂട്ടില്‍ കളിക്കാനാണ് അവന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ബാറ്റര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ ഓഫ് സ്പിന്നര്‍മാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോള്‍ ട്രെന്റാണ്. അവനെതിരെ ഞാനും ഇത് പയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് സ്പിന്നര്‍മാര്‍ മികച്ച ലൈനില്‍ പന്തെറിയുന്നത് അവനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അശ്വിന്‍ പറഞ്ഞു.



