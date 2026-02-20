വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026
ഇന്ത്യയെ പിണക്കാനില്ല, ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ പുനസ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി ബംഗ്ലാദേശ്, ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം

ഇന്ത്യയുമായുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങി ബംഗ്ലാദേശ്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:54 IST)
താരിഖ് റഹ്‌മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണല്‍ പാര്‍ട്ടി അധികാരത്തില്‍ വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങി ബംഗ്ലാദേശ്. 2026 ടി20 ലോകകപ്പിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് വഷളായ ബന്ധം സമാധാനപരമായ ചര്‍ച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പുതിയ കായിക മന്ത്രിയായ അമിനുല്‍ ഹഖ് ആണ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ചുമതലയേറ്റയുടനെ തന്നെ അമിനുല്‍ ഹഖ് ഇന്ത്യന്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഹൈക്കമീഷണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

മുഹമ്മദ് യൂനുസിന്റെ ഇടക്കാലഭരണക്കാലത്ത് ബിസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരെഞ്ഞെടുത്ത രീതി ശരിയായിരുന്നില്ലെന്നും ലോകകപ്പില്‍ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പുറത്തുപോകാന്‍ കാരണം മുന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.


2024 ഡിസംബറില്‍ ഐപിഎല്‍ ടീമായ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സില്‍ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശ് താരമായ മുസ്തഫിസുര്‍ റഹ്‌മാനെ റിലീസ് ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇന്ത്യ - ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധം വഷളായത്. ബംഗ്ലാദേശില്‍ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കെതിരെ അക്രമങ്ങള്‍ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ബംഗ്ലാദേശ് താരം ഐപിഎല്‍ കളിക്കുന്നതില്‍ ഇന്ത്യയിലും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ശക്തമായതോടെയാണ് മുസ്തഫിസുറിനെ റിലീസ് ചെയ്യാന്‍ ബിസിസിഐ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയില്‍ കളിക്കാന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് വിസമ്മതിക്കുകയും പിന്നാലെ ലോകകപ്പ് തന്നെ ബഹിഷ്‌കരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിന് പകരം സ്‌കോട്ട്ലന്‍ഡാണ് ലോകകപ്പില്‍ കളിച്ചത്.




