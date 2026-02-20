വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026
വന്നത് ചുമ്മാ പോവാനല്ല, ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് സിംബാബ്‌വെ, ശ്രീലങ്കയെ തകർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ

കൊളംബോ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ 6 വിക്കറ്റിനാന് സിംബാബ്വെയുടെ വിജയം.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:42 IST)
ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ശ്രീലങ്കയെ അട്ടിമറിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി സിംബാംബ്വെ
സൂപ്പര്‍ എട്ടിലേക്ക്. കൊളംബോ പ്രേമദാസ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ 6 വിക്കറ്റിനാന് സിംബാബ്വെയുടെ വിജയം. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീലങ്ക 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 178 റണ്‍സെടുത്തപ്പോള്‍ 19.3 ഓവറില്‍ സിംബാബ്വെ 4 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നു. 48 പന്തില്‍ പുറത്താകാതെ 63 റണ്‍സ് നേടിയ ബ്രയാന്‍ ബെന്നറ്റാണ് സിംബാബ്വെയുടെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍.


നേരത്തെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീലങ്ക 41 പന്തില്‍ 61 റണ്‍സെടുത്ത പതും നിസങ്കയുടെ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനത്തിന്റെ മികവിലാണ് ഭേദപ്പെട്ട സ്‌കോറിലെത്തിയത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ സിംബാബ്വെ 18 ഓവര്‍ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ 2ന് 166 എന്ന ശക്തമായ നിലയിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പത്തൊമ്പതാം ഓവറില്‍ 5 റണ്‍സ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് ദുഷന്‍ ഹേമന്ത 2 വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. അവസാന ഓവറില്‍ വിജയിക്കാന്‍ എട്ട് റണ്‍സെന്ന നിലയില്‍ 20മത്തെ ഓവറിലെ ആദ്യ പന്ത് തന്നെ ടോണി മുന്യോഗ സിക്‌സര്‍ പായിച്ചു. അടുത്ത പന്തില്‍ സിംഗിള്‍. തൊട്ടടുത്ത പന്തില്‍ ബൗണ്ടറി നേടി ബ്രയാന്‍ ബെന്നറ്റാണ് വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നത്.


സിംബാബ്വെയ്ക്കായി 2 വിക്കറ്റും 26 പന്തില്‍ 45 റണ്‍സും നേടിയ നായകന്‍ സിക്കന്ദര്‍ റാസയാണ് മത്സരത്തിലെ താരം. 4 സിക്‌സും 2 ഫോറും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു റാസയുടെ ഇന്നിങ്ങ്‌സ്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയേയും സിംബാബ്വെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരായ മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായാണ് സിംബാബ്വെ സൂപ്പര്‍ 8 യോഗ്യത നേടിയത്. ഇന്ത്യ, വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവരടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പിലാണ് സിംബാബ്വെ സെമിഫൈനല്‍ സ്ഥാനത്തിനായി മത്സരിക്കുക.




