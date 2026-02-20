വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026
വീരവാദം പറയുന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയെ തോല്‍പ്പിക്കാനായോ?, ഞങ്ങള്‍ തോള്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഷദാബ് ഖാന്റെ പരാമര്‍ശത്തില്‍ പാക് ക്രിക്കറ്റില്‍ വിവാദം

2021ല്‍ ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ 10 വിക്കറ്റിന് തകര്‍ത്തതിനെ പറ്റിയാണ് ഷദാബ് സംസാരിച്ചത്.

വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026
2026 ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയോടേറ്റ കനത്ത തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ പാക് ടീമിനെ വിമര്‍ശിച്ച മുന്‍ താരങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് സംസാരിച്ച ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദബ് ഖാന് പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ (PCB) കര്‍ശന മുന്നറിയിപ്പ്. മുന്‍ താരങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തില്‍ സംസാരിക്കരുതെന്നും പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പാലിക്കണമെന്നും ബോര്‍ഡ് താരത്തിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയോട് 61 റണ്‍സിന് തോറ്റതിന് പിന്നാലെ പാകിസ്ഥാന്‍ ടീമിനെതിരെ സീനിയര്‍ താരങ്ങള്‍ വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സീനിയര്‍ താരങ്ങളുടെ ഈ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പാക് ഓള്‍റൗണ്ടറായ ഷദാബ് ഖാന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. അവര്‍ ഇതിഹാസങ്ങളാകാം, പക്ഷേ അവര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തത് (ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ തോല്‍പ്പിക്കുക) ഞങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയെ ലോകകപ്പില്‍ തോല്‍പ്പിച്ചു. എന്നായിരുന്നു ഷദാബിന്റെ വാക്കുകള്‍. 2021ല്‍ ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയെ 10 വിക്കറ്റിന് തകര്‍ത്തതിനെ പറ്റിയാണ് ഷദാബ് സംസാരിച്ചത്.

ഷദാബിന്റെ പരാമര്‍ശം പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്‍ താരങ്ങളെയും ഇതിഹാസതാരങ്ങളെയും ഇകഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന തരത്തിലെത്തിയതോടെയാണ് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് താരത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്. താരങ്ങള്‍ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ മിതത്വം പാലിക്കണമെന്ന് പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷദാബിന്റെ പരാമര്‍ശം അതിരുകടന്നതായി പാക് ഇതിഹാസ സ്പിന്നറും ഷദബിന്റെ അമ്മായിയച്ഛനും കൂടിയായ സഖ്‌ലെയ്ന്‍ മുഷ്താഖ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഷദാബ് പറഞ്ഞത് സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ആ ഒരൊറ്റ ജയത്തിന് ശേഷം പാക് ടീമിനെ അഹങ്കാരം പിടികൂടിയെന്നും പിന്നീട് നല്ല രീതിയില്‍ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാന്‍ പാകിസ്ഥാനായിട്ടില്ലെന്നും മുന്‍ പാക് നായകനായ ഷാഹിദ് അഫ്രീദി പറഞ്ഞു. ബാസിത് അലി, കമ്രാന്‍ അക്മല്‍ തുടങ്ങിയ മുന്‍ താരങ്ങളും ഷദബിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യക്കെതിരെ ബൗളിംഗിലും ഫീല്‍ഡിംഗിലും പരാജയപ്പെടുന്ന ഷദബ് ദുര്‍ബല ടീമുകള്‍ക്കെതിരെ റണ്‍സ് നേടിയിട്ട് ഇതിഹാസങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ബാസിത് അലി തുറന്നടിച്ചു.

നിലവില്‍ സൂപ്പര്‍ എട്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ പാകിസ്ഥാന്‍ നാളെ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുകയാണ്. വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ സൂപ്പര്‍ എട്ടില്‍ നിന്നും പാകിസ്ഥാന്‍ മുന്നേറുമോ എന്നാണ് ആരാധകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.


