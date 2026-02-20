ഈ പോക്ക് പോയാൽ നല്ല പണി കിട്ടും, ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി വിരേന്ദർ സെവാഗ്

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 20 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:16 IST)
ഐസിസി ടൂര്ണമെന്റില് ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായി സൂപ്പര് എട്ടിലേക്ക് കടന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തില് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് മുന് ഇന്ത്യന് താരമായ വിരേന്ദര് സെവാഗ്. സൂപ്പര് എട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും നെതര്ലന്ഡ്സിനെതിരായ മത്സരം ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി ഇന്ത്യ കാണണമെന്നും നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലെ ചെറിയ പിഴവുകള് പോലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും സെവാഗ് ഓര്മിപ്പിച്ചു.
നെതര്ലന്ഡ്സിനെതിരായ മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ നേടിയ വിജയം ആശ്വാസകരമായിരുന്നുവെങ്കിലും ബൗളിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ പോരായ്മകള് വ്യക്തമായെന്നാണ് സെവാഗ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ ഇതുവരെയും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാന് കരുതുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തില് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയെങ്കിലും പിന്നീട് സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനങ്ങളാണ് ടീം നടത്തിയത്. നെതര്ലന്ഡ്സിനെതിരെ 193 നേടിയെങ്കിലും 176 റണ്സ് ഇന്ത്യ വഴങ്ങി. മികച്ച ബാറ്റിംഗ് നിരയുള്ള ടീമുകളെ നേരിടുമ്പോള് ബൗളിംഗ് കോമ്പിനേഷന്റെ കാര്യത്തില് വ്യക്തത വേണം. സെവാഗ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ബൗളിംഗ് കോമ്പിനേഷന് എന്താകുമെന്ന കാര്യത്തില് അവ്യക്തതയുണ്ടെന്നാണ് മുന് താരമായ മോഹിത് ശര്മ പറയുന്നത്. അക്സര് പട്ടേലിനെ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇറക്കുമ്പോള് ഡെത്ത് ഓവറുകളില് ആര് പന്തെറിയും എന്നതൊരു ചോദ്യമാണ്. അര്ഷദീപ് ടീമിലുണ്ടെങ്കില് ബുമ്രയ്ക്കൊപ്പം ഡെത്ത് ഓവറുകളില് ടീമിന് മുതല്ക്കൂട്ടാകുമെന്നും മോഹിത് പറഞ്ഞു.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് ഇന്ത്യയുടെ ബൗളിംഗ് മൊത്തത്തില് ഫലപ്രദമായിരുന്നെങ്കിലും അവസാന ഓവറുകളിലെ റണ് ചോര്ച്ചയാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്.
നെതര്ലന്ഡ്സിനെതിരെ അവസാന അഞ്ച് ഓവറില് 58 റണ്സ് വഴങ്ങിയതും, യുഎസിനെതിരായ മത്സരത്തിലും സമാന സാഹചര്യം ഉണ്ടായതുമാണ് പുതിയ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.