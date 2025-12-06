ശനി, 6 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

New Zealand vs West Indies: ഇത് ജയത്തോളം പോന്ന സമനില, 72-4 ല്‍ നിന്ന് 457 ലേക്ക് ! കരീബിയന്‍ പ്രതിരോധത്തില്‍ കിവീസിനു നിരാശ

ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനു 64 റണ്‍സ് ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു

New Zealand vs West Indies 1st test, New Zealand, West Indies
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 6 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (13:14 IST)

New Zealand vs West Indies: വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റില്‍ ആതിഥേയരായ ന്യൂസിലന്‍ഡിനു നിരാശ. ജയം ഉറപ്പിച്ച മത്സരം കരീബിയന്‍ പ്രതിരോധക്കോട്ടയില്‍ തട്ടി സമനിലയില്‍ കലാശിച്ചു. വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 457-6 എന്ന നിലയില്‍ നില്‍ക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് മത്സരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനു 64 റണ്‍സ് ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 466 നു ആതിഥേയര്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്തു. 531 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്ത വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് 72-4 എന്ന നിലയില്‍ തകര്‍ന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ആറാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ ജസ്റ്റിന്‍ ഗ്രീവ്‌സ് ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയും നാലാമനായി എത്തിയ ഷായ് ഹോപ്പ് സെഞ്ചുറിയും നേടി വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനെ തോല്‍വിയില്‍ നിന്നു രക്ഷിച്ചു.

സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡ്

ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ്

ന്യൂസിലന്‍ഡ് - 231/10

വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് - 167/10

രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ്

ന്യൂസിലന്‍ഡ് - 466/8 (ഡിക്ലയര്‍)

വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ് - 457/6

രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസിനായി ജസ്റ്റിന്‍ ഗ്രീവ്‌സ് 388 പന്തില്‍ പുറത്താകാതെ 202 റണ്‍സ് നേടി. ഷായ് ഹോപ്പ് 234 പന്തില്‍ 140 റണ്‍സെടുത്തു. കെമര്‍ റോച്ച് 233 പന്തുകള്‍ നേരിട്ട് 58 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :