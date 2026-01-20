ബിസിസിഐ വാർഷിക കരാർ: കോലിയേയും രോഹിത്തിനെയും തരംതാഴ്ത്തും

രേണുക വേണു|
ബിസിസിഐയുടെ (BCCI) വാര്ഷിക സെന്ട്രല് കോണ്ട്രാക്റ്റ് സംവിധാനത്തില് നിലവില് ഏറ്റവും വേതനം കൈപറ്റുന്ന A+ ഗ്രേഡ് കാറ്റഗറിയില് നിന്നും സീനിയര് താരങ്ങളായ വിരാട് കോലിയേയും രോഹിത് ശര്മയേയും ഒഴിവാക്കുമെന്ന് സൂചന. നിലവില് ടെസ്റ്റില് നിന്നും ടി20യില് നിന്നും വിരമിച്ച ഇരുതാരങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഏകദിന ഫോര്മാറ്റില് മാത്രമാണ് കളിക്കുന്നത്.
വാര്ഷിക കരാര് 3 ഗ്രേഡുകളായി മാത്രം ചുരുക്കാനാണ് സെലക്ഷന് കമ്മിറ്റി നിര്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കില് എ,ബി,സി ഗ്രേഡുകള് മാത്രമാകും ഇനിയുണ്ടാവുക. എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് വിഭാഗം ഒഴിവാക്കുന്നതോടെ കോലിയും രോഹിത്തും ബി ഗ്രേഡിലേക്കായിരിക്കും മാറുക. ഇരു താരങ്ങളും ഒരൊറ്റ ഫോര്മാറ്റില് മാത്രം കളിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ മാറ്റം.
നിലവില് എ പ്ലസ്, എ,ബി,സി ഗ്രേഡുകളിലാണ് ബിസിസിഐ വാര്ഷിക കരാറുകള് ഉള്ളത്. വര്ഷം മുഴുവന് എത്ര മത്സരങ്ങള് കളിച്ചാലും ഈ കരാര് തുക കളിക്കാരന് ലഭിക്കും.ബിസിസിഐ കരാറില് ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കളിക്കാരന് ദേശീയ മത്സരങ്ങളില്ലാത്തപ്പോള് ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളില് പങ്കെടുക്കണമെന്നും ബിസിസിഐ നിര്ദേശമുണ്ട്. ഈ നിര്ദേശം പാലിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ശ്രേയസ് അയ്യര്, ഇഷാന് കിഷന് എന്നിവര്ക്ക് ബിസിസിഐ വാര്ഷിക കരാര് നഷ്ടമായത്.