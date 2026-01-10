Virat Kohli : ഏകദിന പരമ്പര നാളെ മുതൽ, കോലിയെ കാത്ത് 3 റെക്കോർഡുകൾ

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 10 ജനുവരി 2026 (13:38 IST)
ഇന്ത്യയും ന്യൂസിലന്ഡും തമ്മിലുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് നാളെ തുടക്കം. 3 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ ഏകദിന പരമ്പരയും ശേഷം 5 മത്സരങ്ങളുള്ള ടി20 പരമ്പരയുമാണ് ഇന്ത്യ ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ കളിക്കുക. ടി20 ലോകകപ്പിന് മുന്പായുള്ള അവസാന പരമ്പരയെന്ന നിലയില് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ടി20 പരമ്പര ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിര്ണായകമാണ്.
11,14,18 തീയതികളിലായാണ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ മത്സരങ്ങള നടക്കുക.പരമ്പരയ്ക്കായി വിരാട് കോലി,രോഹിത് ശര്മ തുടങ്ങിയ സീനിയര് താരങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലെ വഡോദരയില് പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുമ്പോള് 3 റെക്കോര്ഡ് നേട്ടങ്ങളാണ് വിരാട് കോലിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
പരമ്പരയില് 25 റണ്സ് കൂടി നേടാനായാല് രാജ്യാന്തര തലത്തില് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 28,000 റണ്സ് നേടിയ താരമെന്ന നേട്ടം സച്ചിനില് നിന്നും കോലി സ്വന്തമാക്കും
644 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്നാണ് സച്ചിന് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. നിലവില് കോലിയ്ക്ക് 623 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്ന് 27,975 റണ്സാണുള്ളത്. ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടിയ റണ്സ് നേടുന്ന ഇന്ത്യന് താരമെന്ന റെക്കോര്ഡും സച്ചിന്റെ പേരിലാണ്. 1750 റണ്സാണ് കിവികള്ക്കെതിരെ സച്ചിന് നേടിയത്. ഇത് മറികടക്കാന് 93 റണ്സാണ് കോലിയ്ക്ക് ആവശ്യമായുള്ളത്. കൂടാതെ
ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ സെഞ്ചുറി നേടിയാല് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ഏകദിന സെഞ്ചുറിയെന്ന റെക്കോര്ഡും കോലിയ്ക്ക് സ്വന്തമാകും. നിലവില് 6 സെഞ്ചുറികളുമായി വിരേന്ദര് സെവാഗ്, റിക്കി പോണ്ടിംഗ് എന്നിവരുടെ റെക്കോര്ഡിനൊപ്പമാണ് കോലി.