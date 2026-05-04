ഐപിഎല്ലിൽ കളിക്കാർക്കൊപ്പം ഗേൾഫ്രണ്ട്സ് വേണ്ട, പുതിയ മാർഗരേഖയുമായി ബിസിസിഐ

BCCI red flags girlfriend culture Hardik and yashasvi jaiswal under radar

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified തിങ്കള്‍, 4 മെയ് 2026 (13:53 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ താരങ്ങള്‍ ഗേള്‍ഫ്രണ്ട്‌സിനൊപ്പം പരസ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും ടീം ബസുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും ഒപ്പം താമസിക്കുന്നതും വര്‍ധിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിച്ച് ബിസിസിഐ. കളിക്കാര്‍ക്കൊപ്പം ഏത് സമയവും ഗേള്‍ഫ്രണ്ടുമാര്‍ ഒപ്പം നടക്കുന്നതിനെ ഗേള്‍ഫ്രണ്ട് കള്‍ച്ചര്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ബോര്‍ഡ് വിഷയത്തില്‍ പുതിയ ചട്ടങ്ങള്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

ടീം ബസുകളിലും ഔദ്യോഗിക ഹോട്ടലുകളിലും താരങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ പങ്കാളികളെ ഒപ്പം താമസിപ്പിക്കുന്നത് പതിവായതാണ് ബിസിസിഐയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. പലപ്പോഴും ഇവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ടീം ബസുകള്‍ കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം പോലുമുണ്ടായി. ബിസിസിഐയുടെ നിലവിലെ നിയമമനുസരിച്ച് താരങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര്‍ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും മാത്രമാണ് പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ ടീമിനൊപ്പം താമസിക്കാന്‍ അവകാശമുള്ളത്. എന്നാല്‍ കാമുകിമാരെ 'ഔദ്യോഗിക പങ്കാളി' എന്ന പേരില്‍ ടീമിനൊപ്പം താമസിപ്പിക്കുന്നത് ചട്ടലംഘനമാണെന്ന് ബിസിസിഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.


താരങ്ങളുടെ പങ്കാളികളില്‍ പലരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ഫ്‌ലുവന്‍സര്‍മാരാണ്. ടീമിനുള്ളിലെ തന്ത്രങ്ങളും രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങളും ഇവരിലൂടെ പുറത്തുപോകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം (Anti-Corruption Unit) മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ചില പങ്കാളികള്‍ ബെറ്റിംഗ് ആപ്പുകളെ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐപിഎല്ലിന്റെ സുതാര്യതയെ ബാധിക്കുമെന്നും ബോര്‍ഡ് വിലയിരുത്തുന്നു.

ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, യശസ്വി ജയ്സ്വാള്‍, ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങള്‍ ഈ സീസണില്‍ തങ്ങളുടെ പങ്കാളികള്‍ക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ഫ്രാഞ്ചൈസികള്‍ സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണെങ്കിലും, എല്ലാ ടീമുകള്‍ക്കും ബാധകമായ ഒരു ഏകീകൃത നയം നടപ്പിലാക്കാനാണ് ബിസിസിഐയുടെ തീരുമാനം. ഇത് ലംഘിക്കുന്ന താരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പിഴയുള്‍പ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികള്‍ ഉണ്ടാകും.

ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ വിദേശ പര്യടനങ്ങള്‍ക്കും ഈ പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ബാധകമാക്കാനാണ് നീക്കം. അടുത്ത ബോര്‍ഡ് യോഗത്തില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.



