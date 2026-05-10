ഞായര്‍, 10 മെയ് 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍

CSK vs LSG : ജയിച്ചേ തീരു, പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത സജീവമാക്കി നിർത്താൻ ചെന്നൈ, ലഖ്നൗവിനെതിരെ ഇന്ന് ജീവന്മരണ പോരാട്ടം

ചെന്നൈയിലെ എം എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകീട്ട് 3:30നാണ് മത്സരം നടക്കുക.

Chennai Super Kings
Chennai Super Kings
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ഞായര്‍, 10 മെയ് 2026 (10:47 IST)
ഐപിഎല്ലിലെ നിര്‍ണായകമത്സരത്തില്‍ ചെന്നൈ ഇന്ന് ലഖ്‌നൗ സൂപ്പര്‍ ജയന്‍സിനെ നേരിടും. ചെന്നൈയിലെ എം എ ചിദംബരം സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകീട്ട് 3:30നാണ് മത്സരം നടക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടമത്സരങ്ങള്‍ അവസാനത്തിലെത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകള്‍ സജീവമാക്കി നിര്‍ത്താന്‍ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ ചെന്നൈയ്ക്ക് വിജയം നിര്‍ണായകമാണ്.

കഴിഞ്ഞ 7 മത്സരങ്ങളില്‍ അഞ്ചിലും വിജയിച്ച ചെന്നൈ നിലവില്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്. ബാറ്റിംഗില്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍, റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദ്, കാര്‍ത്തിക് ശര്‍മ എന്നിവരെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ് ചെന്നൈയുടെ പ്രധാന ദൗര്‍ബല്യം. അതേസമയം അകീല്‍ ഹുസൈന്‍, അന്‍ഷുല്‍ കംബോജ്, നൂര്‍ അഹമ്മദ്, മുകേഷ് ചൗധരി, ജാമി ഓവര്‍ട്ടണ്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ബൗളിംഗ് നിര ശക്തമാണ്.

മുന്‍നിരയില്‍ സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പ്രകടനം തന്നെയാകും ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ ചെന്നൈയ്ക്ക് നിര്‍ണായകമാവുക. മധ്യ ഓവറുകളില്‍ സ്‌കോറിംഗ് വേഗത കുറയുന്നതും ഫിനിഷിങ്ങിലെ പോരായ്മകളും ചെന്നൈയെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കില്‍ ശേഷിക്കുന്ന നാല് മത്സരങ്ങളില്‍ മൂന്നിലെങ്കിലും ചെന്നൈയ്ക്ക് വിജയിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.

അതേസമയം മറുവശത്ത് പത്തില്‍ 7 മത്സരങ്ങള്‍ തോറ്റെങ്കിലും ആര്‍സിബിക്കെതിരെ നടന്ന കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ലഖ്‌നൗ വിജയിച്ചിരുന്നു. മിച്ചല്‍ മാര്‍ഷ്, നിക്കോളാസ് പുറാന്‍, റിഷഭ് പന്ത് എന്നിവര്‍ ബാറ്റിങ്ങില്‍ താളം വീണ്ടെടുത്തത് ലഖ്‌നൗവിനെ അപകടകാരിയാക്കുന്നുണ്ട്. ബൗളിങ്ങില്‍ പ്രിന്‍സ് യാദവ്, മുഹമ്മദ് ഷമി, മൊഹമ്മദ് മുഹ്‌സിന്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ശക്തമായ നിരയും ലഖ്‌നൗവിനുണ്ട്.

ഇന്നലെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനെ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ് തോല്‍പ്പിച്ചതോടെ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിലെ വിജയങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം മറ്റ് ടീമുകളുടെ ജയപരാജയങ്ങളും ചെന്നൈയുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകളെ ബാധിക്കും. നിലവില്‍ 14 പോയന്റുകളുമായി എസ്ആര്‍എച്ചും ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സുമാണ് പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ആദ്യ 2 സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തില്‍ വിജയിക്കാനായാല്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തെത്താന്‍ ചെന്നൈയ്ക്ക് സാധിക്കും.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :