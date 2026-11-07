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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (16:11 IST)

തോറ്റ കളി മഴ ജയിപ്പിച്ചു; രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാല് റൺസ് ജയം, ഡക്ക് വർത്ത് നിയമം തുണച്ചു

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Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (16:11 IST)
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KL Rahul, India vs New Zealand 2nd ODI

ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നാല് റൺസ് ജയം. മഴ തടസം നിന്നതോടെ ഡക്ക് വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരമാണ് വിജയികളെ തീരുമാനിച്ചത്. 
 
കഷ്ടിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടു ! 
 
ബാറ്റർമാരുടെ ശവപ്പറമ്പായ വെല്ലിങ്ടണിലെ പിച്ചിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലൻഡ് 134 ന് ഓൾഔട്ടായി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇന്ത്യക്കും രക്ഷയുണ്ടായില്ല. 26 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 113 റൺസെടുത്ത് ഇന്ത്യ നിൽക്കുമ്പോൾ കളി മഴ തടസപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് കട്ട് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞതോടെ ഡക്ക് വർത്ത് ലൂയിസ് നിയമപ്രകാരം വിജയികളെ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 
 
കളി നിർത്തുമ്പോൾ അൻഷുൽ കംബോജ്, അക്വിബ് നബി എന്നിവർ ഓരോ റൺസുമായി ക്രീസിലുണ്ട്. ഗുർനൂർ ബ്രാറും അർഷ്ദീപ് സിങ്ങുമാണ് പിന്നീട് ഇറങ്ങാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്. ബാറ്റർമാർക്ക് അടിതെറ്റിയ പിച്ചിൽ ഈ ബൗളർമാർ എങ്ങനെ പിടിച്ചുനിൽക്കും എന്നത് വലിയ ആശങ്കയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് 22 റൺസും ! 
 
പിടിച്ചുനിന്നത് ശ്രേയസ്, രാഹുൽ, രോഹിത് 
 
ഇന്ത്യക്കായി ശ്രേയസ് അയ്യർ (46 പന്തിൽ 30), കെ.എൽ.രാഹുൽ (38 പന്തിൽ 26), രോഹിത് ശർമ (28 പന്തിൽ 23) എന്നിവർ മാത്രമാണ് ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്തിയത്. വിരാട് കോലി (ഏഴ്), ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (പൂജ്യം), അക്‌സർ പട്ടേൽ (ഏഴ്), നമാൻ ധിർ (12) എന്നിവർ നിറംമങ്ങി. 
 
കിവീസ് 
 
104 പന്തിൽ 55 റൺസെടുത്ത ഡാരിൽ മിച്ചലും 38 പന്തിൽ 31 റൺസെടുത്ത നായകൻ മിച്ചൽ സാന്റ്‌നറും മാത്രമാണ് കിവീസിനായി പൊരുതിയത്. വിൽ യങ് (6), ടിം സിഫർട്ട് (പൂജ്യം), ഹെൻ റി നിക്കോളാസ് (11), ടോം ലാതം (7), ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്‌സ് (പൂജ്യം) എന്നിവരെല്ലാം നിരാശപ്പെടുത്തി. 
 
ഇന്ത്യക്കായി ഗുർനൂർ ബ്രാർ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അക്വിബ് നബി, അൻഷുൽ കംബോജ്, അക്‌സർ പട്ടേൽ എന്നിവർക്ക് രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകൾ. ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. 
 
പരമ്പര 
 
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇതോടെ 2-0 എന്ന നിലയിലായി. ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് കളികളിൽ ഒന്ന് ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാം. Also Read: ലിവിങ് ടുഗെദർ മുതൽ വിവാഹം വരെ; കമൽഹാസന്റെ ജീവിതത്തിലെ നായികമാർ
 
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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