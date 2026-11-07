ഇന്ത്യയും പതറുന്നു; രോഹിത്തും കോലിയും ഗില്ലും പുറത്ത് !
India vs New Zealand 2nd ODI
ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ പതറുന്നു. സ്കോർ കാർഡിൽ 39 ആയപ്പോൾ മൂന്നാം വിക്കറ്റും നഷ്ടമായി.
രോഹിത് ശർമ, നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, വിരാട് കോലി എന്നിവരാണ് പുറത്തായത്. രോഹിത് 28 പന്തിൽ 23 റൺസെടുത്തു. ഗിൽ ഗോൾഡൻ ഡക്ക്, കോലി ഏഴ് പന്തിൽ ഏഴ് റൺസുമായി പുറത്തായി. ശ്രേയസ് അയ്യരും അക്സർ പട്ടേലുമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രീസിൽ.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസിലൻഡ് 134 ന് ഓൾഔട്ടായി. 104 പന്തിൽ 55 റൺസെടുത്ത ഡാരിൽ മിച്ചലും 38 പന്തിൽ 31 റൺസെടുത്ത നായകൻ മിച്ചൽ സാന്റ്നറും മാത്രമാണ് കിവീസിനായി പൊരുതിയത്. വിൽ യങ് (6), ടിം സിഫർട്ട് (പൂജ്യം), ഹെൻ റി നിക്കോളാസ് (11), ടോം ലാതം (7), ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (പൂജ്യം) എന്നിവരെല്ലാം നിരാശപ്പെടുത്തി.
ഇന്ത്യക്കായി ഗുർനൂർ ബ്രാർ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അക്വിബ് നബി, അൻഷുൽ കംബോജ്, അക്സർ പട്ടേൽ എന്നിവർക്ക് രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകൾ. ടോസ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യ ന്യൂസിലൻഡിനെ ബാറ്റിങ്ങിന് അയക്കുകയായിരുന്നു. Also Read: 'അപ്പനെ പോലെ തന്നെ, ചെക്കന് ഒരു പേടിയുമില്ല'; ആര്യവീർ സെവാഗ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തുമോ?