'അയ്യയ്യേ നാണക്കേട്'; രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും കിവീസിന് തകർച്ച, ഇന്ത്യക്ക് 135 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം
India vs New Zealand 2nd ODI
ഇന്ത്യക്കെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തിലും ന്യൂസിലൻഡിന് അടിതെറ്റി. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്യാനിറങ്ങിയ ആതിഥേയർ 134 ന് ഓൾഔട്ടായി. ഒൻപത് ഓവറുകൾ കൂടി ശേഷിക്കെയാണ് കിവീസ് ഓൾഔട്ടായത്.
104 പന്തിൽ 55 റൺസെടുത്ത ഡാരിൽ മിച്ചലും 38 പന്തിൽ 31 റൺസെടുത്ത നായകൻ മിച്ചൽ സാന്റ്നറും മാത്രമാണ് കിവീസിനായി പൊരുതിയത്. വിൽ യങ് (6), ടിം സിഫർട്ട് (പൂജ്യം), ഹെൻ റി നിക്കോളാസ് (11), ടോം ലാതം (7), ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (പൂജ്യം) എന്നിവരെല്ലാം നിരാശപ്പെടുത്തി.
ഇന്ത്യക്കായി ഗുർനൂർ ബ്രാർ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അക്വിബ് നബി, അൻഷുൽ കംബോജ്, അക്സർ പട്ടേൽ എന്നിവർക്ക് രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകൾ.
അഞ്ച് മത്സരങ്ങളാണ് ഏകദിന പരമ്പരയിലുള്ളത്. ആദ്യ കളി ജയിച്ച ഇന്ത്യ പരമ്പര 1-0 ത്തിനു ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്.
സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ് വർക്കിലും സോണി ലിവ് ആപ്പിലും മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാം.
ഇന്ത്യ, പ്ലേയിങ് ഇലവൻ: Rohit Sharma, Shubman Gill(c), Virat Kohli, Shreyas Iyer, KL Rahul(w), Axar Patel, Naman Dhir, Anshul Kamboj, Auqib Nabi, Gurnoor Brar, Arshdeep Singh
Also Read: 'ബാർ ഉടമയെ മന്ത്രിക്ക് നന്നായി അറിയാം, ചോദിച്ചാൽ സത്യമറിയാം'; എക്സൈസ് മന്ത്രിക്കെതിരെ സാംബശിവ റാവുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം
Also Read: 'ബാർ ഉടമയെ മന്ത്രിക്ക് നന്നായി അറിയാം, ചോദിച്ചാൽ സത്യമറിയാം'; എക്സൈസ് മന്ത്രിക്കെതിരെ സാംബശിവ റാവുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം