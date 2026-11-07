  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. കാര്യം നിസ്സാരം
  4. Kamal Haasan Family Life and Relationships
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (13:09 IST)

ലിവിങ് ടുഗെദർ മുതൽ വിവാഹം വരെ; കമൽഹാസന്റെ ജീവിതത്തിലെ നായികമാർ

Kamal Haasan, Kamal Haasan Family Life and Relationships, Kamal Haasan Gossips, Kamal Haasan marriage, Kamal Haasan Divorce
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (13:09 IST)
google-news
Kamal Haasan and Gautami

എക്കാലത്തും ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന പേരാണ് കമൽ ഹാസന്റേത്. സിനിമയിൽ സജീവമാകുന്ന സമയത്താണ് കമൽ വിവാഹിതനാകുന്നത്. അന്ന് പ്രായം 24 വയസ്സ് മാത്രം. പ്രശസ്ത നൃത്ത കലാകാരി വാണി ഗണപതിയെയാണ് 1978 ൽ കമൽഹാസൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു. വിവാഹ ശേഷം കമൽഹാസന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായി വാണി പ്രവൃത്തിച്ചു. പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ബന്ധം നിയമപരമായി വേർപിരിഞ്ഞു. 
 
1988 ൽ നടി സരികയുമായി കമൽ ലിവിങ് ടുഗെദർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചു. സരികയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിറന്ന ആദ്യ മകളാണ് ശ്രുതി ഹാസൻ. ശ്രുതി ജനിച്ച ശേഷമാണ് ഇരുവരും നിയമപരമായി വിവാഹിതരായത്. ഈ ബന്ധത്തിൽ അക്ഷര എന്ന മകളും ഉണ്ട്. 2002 ൽ ഇരുവരും വിവാഹമോചനത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 2004 ൽ ഈ ബന്ധം നിയമപരമായി പിരിഞ്ഞു. 
 
രണ്ടാം വിവാഹബന്ധം പിരിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നടി ഗൗതമിയുമായി കമൽഹാസൻ അടുക്കുന്നത്. 2005 മുതൽ 2016 വരെ ഇരുവരും ലിവിങ് ടുഗെദർ റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇരുവരും പിരിഞ്ഞു. കമലുമായി പിരിയുന്നത് ഹൃദയഭേദകമെന്നായിരുന്നു ഗൗതമി അന്ന് പ്രതികരിച്ചത്. 
 
നടി ശ്രീവിദ്യയുടെ പേരുമായി ചേർത്തും കമൽഹാസൻ ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു. ശ്രീവിദ്യയും കമലും പ്രണയത്തിലായിരുന്നെന്ന് അക്കാലത്ത് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെന്നും എന്നാൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് ആ വിവാഹം നടന്നില്ലെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. Also Read: 'അപ്പനെ പോലെ തന്നെ, ചെക്കന് ഒരു പേടിയുമില്ല'; ആര്യവീർ സെവാഗ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തുമോ?
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ആൻ്റണി ക്രിസ്ത്യാനി ആയതിനാൽ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അവരെ സമ്മതിക്കാൻ സമയമെടുത്തു : കീർത്തി സുരേഷ്

മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഗ്യാങ്, തലവൻ മമ്മൂട്ടി; വില്ലൻ ആസിഫോ?

മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഗ്യാങ്, തലവൻ മമ്മൂട്ടി; വില്ലൻ ആസിഫോ?മമ്മൂട്ടിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ ആരാധകർ വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രൊജക്ടാണ് 'മട്ടാഞ്ചേരി മാഫിയ'. ഖാലിദ് റഹ്‌മാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ആസിഫ് അലിയും നസ്ലനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

രാവണൻ അത്ര മോശക്കാരനല്ലെന്ന് സായ് പല്ലവി, രാവണനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സീതയോ?, നടിക്കെതിരെ വിമർശനം

രാവണൻ അത്ര മോശക്കാരനല്ലെന്ന് സായ് പല്ലവി, രാവണനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സീതയോ?, നടിക്കെതിരെ വിമർശനംനവംബര്‍ 5ന് ദീപാവലി റിലീസായാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. റിലീസിന് മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബര്‍ 27ന് ലോസ് ആഞ്ചലസില്‍ സിനിമയുടെ പ്രത്യേക പ്രീമിയര്‍ ഷോ നടന്നിരുന്നു.

പെഡ്ഡിയിൽ മോശമായാണ് എന്നെ ചിത്രീകരിച്ചത്, എന്റെ പ്രിവിലേജ് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ.. ജാൻവി കപൂർ

പെഡ്ഡിയിൽ മോശമായാണ് എന്നെ ചിത്രീകരിച്ചത്, എന്റെ പ്രിവിലേജ് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ.. ജാൻവി കപൂർതെലുങ്കില്‍ രാം ചരണ്‍ നായകനായ പെഡ്ഡി എന്ന സിനിമയില്‍ തന്നെ ഒബ്ജക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ചിത്രീകരിച്ച രീതിയില്‍ പ്രതികരിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം ജാന്‍വി കപൂര്‍. പ്രശസ്ത ചാറ്റ് ഷോയായ 'കോഫി വിത്ത് കരണ്‍ സീസണ്‍ 9'-ല്‍ കരണ്‍ ജോഹറുമായി സംസാരിക്കവെയാണ് താരം ഇതിനെ പറ്റി തുറന്ന് സംസാരിച്ചത്.

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നു

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നുതെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ മാത്രമല്ല ബോളിവുഡിലും ഒട്ടേറെ വിജയസിനിമകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള നായികയാണ് താപ്‌സി പന്നു. യാതൊരു സിനിമാ പശ്ചാത്തലവുമില്ലാതെയെത്തി തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമകളില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ചാണ് താപ്‌സി ബോളിവുഡില്‍ തിളങ്ങിയത്.

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്നയന്‍താരയും കവിനും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച തമിഴ് റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു.

എൽഡിഎഫ് കാലത്ത് അങ്ങനെയൊരു കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രേഖകൾ പുറത്തുവിടണം; സതീശനെ വെല്ലുവിളിച്ച് പിണറായി

എൽഡിഎഫ് കാലത്ത് അങ്ങനെയൊരു കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രേഖകൾ പുറത്തുവിടണം; സതീശനെ വെല്ലുവിളിച്ച് പിണറായിമുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശനെ വെല്ലുവിളിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. ജിഎൻഎ വൈദ്യുതി കരാറിലെ വസ്തുതകൾ പുറത്തുവിടാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എൽഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് ടെൻഡറോ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അനുമതിയോ ഇല്ലാതെ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയെങ്കിലും വാങ്ങാൻ കരാറുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രേഖ പുറത്തുവിടണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു. കെ.എസ്.ഇ.ബി. 'സ്വാപ്പ്' അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദ്യുതി കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചതിനെ മറയാക്കി, നിയമപരമായ അധികാരമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിൽപനയെ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പിണറായി ചോദിച്ചു. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പിണറായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽ ഹാലിളകി ട്രംപ്; ഹോർമുസിന് സമീപം മിസൈൽ ആക്രമണം

ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിൽ ഹാലിളകി ട്രംപ്; ഹോർമുസിന് സമീപം മിസൈൽ ആക്രമണംയുഎസ് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഇറാനെതിരായ ആക്രമണം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് ട്രംപ് കരുതുന്നത്.

ഇനി മിന്നലും കാറ്റും കൂടിയ മഴ; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

ഇനി മിന്നലും കാറ്റും കൂടിയ മഴ; ജാഗ്രത പാലിക്കുകസംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം ശക്തമായേക്കും. മഴയ്‌ക്കൊപ്പം ഇടിയും മിന്നലും കാറ്റും ഉണ്ടാകും. ന്യൂനമർദ്ദങ്ങളുടെയും ചക്രവാതചുഴികളുടെയും സ്വാധീനത്താലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ലഭിക്കുക.

കർണാടകയിൽ ഇ20 എന്ന പേരിൽ വിൽക്കുന്ന പെട്രോളിൽ 30 ശതമാനത്തിലേറെ എഥനോൾ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നഷ്ടം 62,000 കോടി

കർണാടകയിൽ ഇ20 എന്ന പേരിൽ വിൽക്കുന്ന പെട്രോളിൽ 30 ശതമാനത്തിലേറെ എഥനോൾ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നഷ്ടം 62,000 കോടിരാജ്യത്ത് ഇ20 എന്ന പേരില്‍ വില്‍ക്കുന്ന പെട്രോളില്‍ എഥനോളിന്റെ അളവ് കൂടുതലെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍. കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ ബെംഗളുരു ഉള്‍പ്പടെ 7 നഗരങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച കണ്ടെത്തല്‍.

'ബാർ ഉടമയെ മന്ത്രിക്ക് നന്നായി അറിയാം, ചോദിച്ചാൽ സത്യമറിയാം'; എക്‌സൈസ് മന്ത്രിക്കെതിരെ സാംബശിവ റാവുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശം

'ബാർ ഉടമയെ മന്ത്രിക്ക് നന്നായി അറിയാം, ചോദിച്ചാൽ സത്യമറിയാം'; എക്‌സൈസ് മന്ത്രിക്കെതിരെ സാംബശിവ റാവുവിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശംകായംകുളത്തെ ബാർ ഉടമയുമായി എക്‌സൈസ് മന്ത്രി എം.ലിജുവിന് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമെന്ന് എക്‌സൈസ് കമ്മിഷണർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പടിയിറങ്ങിയ സാംബശിവ റാവു ഐഎഎസ്. സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ നികുതി വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തിലാണ് സാംബശിവ റാവു ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.