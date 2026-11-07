ലിവിങ് ടുഗെദർ മുതൽ വിവാഹം വരെ; കമൽഹാസന്റെ ജീവിതത്തിലെ നായികമാർ
Kamal Haasan and Gautami
എക്കാലത്തും ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന പേരാണ് കമൽ ഹാസന്റേത്. സിനിമയിൽ സജീവമാകുന്ന സമയത്താണ് കമൽ വിവാഹിതനാകുന്നത്. അന്ന് പ്രായം 24 വയസ്സ് മാത്രം. പ്രശസ്ത നൃത്ത കലാകാരി വാണി ഗണപതിയെയാണ് 1978 ൽ കമൽഹാസൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു. വിവാഹ ശേഷം കമൽഹാസന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായി വാണി പ്രവൃത്തിച്ചു. പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ബന്ധം നിയമപരമായി വേർപിരിഞ്ഞു.
1988 ൽ നടി സരികയുമായി കമൽ ലിവിങ് ടുഗെദർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചു. സരികയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ പിറന്ന ആദ്യ മകളാണ് ശ്രുതി ഹാസൻ. ശ്രുതി ജനിച്ച ശേഷമാണ് ഇരുവരും നിയമപരമായി വിവാഹിതരായത്. ഈ ബന്ധത്തിൽ അക്ഷര എന്ന മകളും ഉണ്ട്. 2002 ൽ ഇരുവരും വിവാഹമോചനത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 2004 ൽ ഈ ബന്ധം നിയമപരമായി പിരിഞ്ഞു.
രണ്ടാം വിവാഹബന്ധം പിരിഞ്ഞ ശേഷമാണ് നടി ഗൗതമിയുമായി കമൽഹാസൻ അടുക്കുന്നത്. 2005 മുതൽ 2016 വരെ ഇരുവരും ലിവിങ് ടുഗെദർ റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇരുവരും പിരിഞ്ഞു. കമലുമായി പിരിയുന്നത് ഹൃദയഭേദകമെന്നായിരുന്നു ഗൗതമി അന്ന് പ്രതികരിച്ചത്.
നടി ശ്രീവിദ്യയുടെ പേരുമായി ചേർത്തും കമൽഹാസൻ ഗോസിപ്പ് കോളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു. ശ്രീവിദ്യയും കമലും പ്രണയത്തിലായിരുന്നെന്ന് അക്കാലത്ത് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെന്നും എന്നാൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് ആ വിവാഹം നടന്നില്ലെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. Also Read: 'അപ്പനെ പോലെ തന്നെ, ചെക്കന് ഒരു പേടിയുമില്ല'; ആര്യവീർ സെവാഗ് ഇന്ത്യൻ ടീമിലെത്തുമോ?