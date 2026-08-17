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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Monday, 17 August 2026 (08:48 IST)

Sri Lanka vs India, 1st Test: ഇന്നിങ്‌സ് ജയം നടക്കുമോ? മൂന്നാം ദിനം നിർണായകം

ഇന്നിങ്‌സ് ജയം സാധ്യമാകുമോ എന്നാകും ഇന്ത്യ നോക്കുന്നത്

India, Sri Lanka, India vs Sri Lanka, India Aiming for the Innings Win against Sri lanka
Written By: WEBDUNIA
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (08:51 IST)
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India vs Sri lanka

Sri Lanka vs India, 1st Test: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം ദിനം ഇന്ത്യക്ക് നിർണായകം. ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സിൽ 460-9 എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ. ഒരു വിക്കറ്റ് ശേഷിക്കെ 40 റൺസ് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സ്‌കോർ 500 ൽ എത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കും. 
 
ഇന്നിങ്‌സ് ജയം സാധ്യമാകുമോ എന്നാകും ഇന്ത്യ നോക്കുന്നത്. മൂന്നാം ദിനമായ ഇന്ന് മുതൽ ബൗളർമാർക്കാണ് പിച്ച് അുകൂലമാകുക. അതിനാൽ 300 റൺസിനുള്ളിൽ ശ്രീലങ്കയെ ഓൾഔട്ട് ആക്കാൻ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കും. 
 
ദേവ്ദത്ത് പടിക്കലിന്റെ സെഞ്ചുറിയും കെ.എൽ.രാഹുൽ, ധ്രുവ് ജുറൽ എന്നിവരുടെ അർധ സെഞ്ചുറികളുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച സ്‌കോർ സമ്മാനിച്ചത്. 230 പന്തിൽ 15 ഫോറും ഒരു സിക്‌സും സഹിതം 167 റൺസ് നേടിയ പടിക്കൽ ടോപ് സ്‌കോററായി. കെ.എൽ.രാഹുൽ 175 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 10 ഫോറും ഒരു സിക്‌സും സഹിതം 82 റൺസെടുത്തു. ധ്രുവ് ജുറൽ 68 പന്തിൽ 51 റൺസുമായി തിളങ്ങി. 
 
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