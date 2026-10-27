India vs New Zealand, 3rd T20I: പരമ്പര ഉറപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇറങ്ങുന്നു; ഇഷാന് പകരം ഇന്നും സൂര്യവൻശി
Sanju Samson
India vs New Zealand, 3rd T20I: ന്യൂസിലൻഡിനെതിരായ മൂന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യ ഇന്നിറങ്ങുന്നു. വെല്ലിങ്ടണിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മുതലാണ് മത്സരം. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2-0 ത്തിനു ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ജയിച്ചാൽ ടി20 പരമ്പര ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.
ഇഷാൻ ഇല്ല
പരുക്കിനെ തുടർന്ന് വിശ്രമത്തിൽ കഴിയുന്ന ഇടംകൈയൻ ബാറ്റർ ഇഷാൻ കിഷൻ മൂന്നാം ടി20 യും കളിക്കില്ല. പരുക്ക് ഭേദമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടി20 മത്സരം പൂർണമായി കളിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫിറ്റ്നെസ് താരം വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിച്ചു. ഒന്നാം ടി20 മത്സരത്തിനിടെയാണ് ഇഷാന് പരുക്കേറ്റത്. രണ്ടാം മത്സരവും താരം കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇഷാന് പകരം ഇന്നും വൈഭവ് സൂര്യവൻശി വൺഡൗൺ ആയി പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ ഇടംപിടിക്കും.
സാധ്യത ഇലവൻ: സഞ്ജു സാംസൺ, അഭിഷേക് ശർമ, വൈഭവ് സൂര്യവൻശി, ശ്രേയസ് അയ്യർ, തിലക് വർമ, നമാൻ ധിർ, നിതീഷ് കുമാർ റെഡ്ഡി, അക്സർ പട്ടേൽ, ഭുവനേശ്വർ കുമാർ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, പ്രിൻസ് യാദവ്
എവിടെ കാണാം
സോണി സ്പോർട്സ് നെറ്റ് വർക്കിൽ മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം കാണാം. സോണി ലിവ് ആപ്പിലും വെബ് സൈറ്റിലും മത്സരം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും. Also Read: എംബാപ്പെയ്ക്കും യമാലിനും നിരാശ; ബലൻ ദ് ഓർ പുരസ്കാരം ഹാരി കെയ്ന്