ഒന്നാം ദിനം പിടിച്ചുനിന്ന് കിവീസ്; അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 246 റൺസ്, വിക്കറ്റില്ലാതെ ബുംറ
ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാം ദിനം അവസാനിച്ചു. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ന്യൂസിലൻഡ് അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 246 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അർധ സെഞ്ചുറി നേടിയ ടോം ബ്ലണ്ടൽ (117 പന്തിൽ 53), ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് (64 പന്തിൽ 36) എന്നിവരാണ് ക്രീസിൽ.
ടോം ലാതം (128 പന്തിൽ 59), ഡെവൻ കോൺവെ (79 പന്തിൽ 31), ഹെൻറി നിക്കോൾസ് (46 പന്തിൽ 16), രചിൻ രവീന്ദ്ര (പൂജ്യം), ഡാരിൽ മിച്ചൽ (74 പന്തിൽ 31) എന്നിവരെയാണ് ആതിഥേയർക്ക് ആദ്യദിനം നഷ്ടമായത്.
ഇന്ത്യക്കായി ആകാശ് ദീപ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അൻഷുൽ കംബോജ്, ഗുർനൂർ ബ്രാർ, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദർ എന്നിവർക്ക് ഓരോ വിക്കറ്റ്. ജസ്പ്രിത് ബുംറയ്ക്ക് വിക്കറ്റൊന്നും നേടാനായില്ല. മുഹമ്മദ് സിറാജിനെ പുറത്തിരുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിലും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. Also Read: നോവിച്ചാൽ നോക്കിയിരിക്കില്ല, കണ്ണൂരും പാലക്കാടും ഷാഫി പറമ്പിലിനെ അനുകൂലിച്ച് ഫ്ലെക്സുകൾ