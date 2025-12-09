Sanju Samson: സഞ്ജുവിനെ കൈവിട്ട് ഇന്ത്യ, ജിതേഷ് പ്ലേയിങ് ഇലവനില്‍; ടോസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക്

രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 9 ഡിസംബര് 2025 (19:03 IST)
Sanju Samson: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഒന്നാം ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിനു ഇന്ത്യ ഇറങ്ങിയത് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് ഇല്ലാതെ. ജിതേഷ് ശര്മ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി പ്ലേയിങ് ഇലവനില് എത്തിയപ്പോള് സഞ്ജുവിന്റെ സ്ഥാനം ബെഞ്ചില്. ഓപ്പണറായി ശുഭ്മാന് ഗില് കളിക്കുന്നു.
ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യയും ശിവം ദുബെയും പ്ലേയിങ് ഇലവനില് ഇടംപിടിച്ചു. ജിതേഷ് ശര്മയെ ഫിനിഷര് റോളിലാണ് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പ്ലേയിങ് ഇലവന്: അഭിഷേക് ശര്മ, ശുഭ്മാന് ഗില്, സൂര്യകുമാര് യാദവ്, തിലക് വര്മ, ഹാര്ദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിവം ദുബെ, ജിതേഷ് ശര്മ, അക്സര് പട്ടേല്, ജസ്പ്രിത് ബുംറ, വരുണ് ചക്രവര്ത്തി, അര്ഷ്ദീപ് സിങ്
ടോസ് ലഭിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനയച്ചു. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളാണ് ട്വന്റി 20 പരമ്പരയില് ഉള്ളത്.