പരിക്ക്, വാഷിങ്ടൺ സുന്ദറിന് ഏകദിന പരമ്പര നഷ്ടമാകും, പകരക്കാരനായി ആയുഷ് ബദോനി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 12 ജനുവരി 2026 (15:33 IST)
ഇടുപ്പിനേറ്റ പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യന് ഓള്റൗണ്ടര് വാഷിങ്ടണ് സുന്ദറിന് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പര നഷ്ടമാകും. വഡോദരയില് നടന്ന ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനത്തിനിടെ താരത്തിന് ഇടുപ്പ് വേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. സുന്ദറിന് പരിക്കേറ്റെന്നും സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയനാക്കുമെന്നും മത്സരശേഷം ഇന്ത്യന് നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. സ്കാനിങ് റിപ്പോര്ട്ട് വന്നതോടെയാണ് താരത്തിന് പരമ്പര നഷ്ടമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായത്.
സുന്ദറിന് പകരക്കാരനായി ആയുഷ് ബദോനിയെ ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തി. ഇതാദ്യമായാണ് ബദോനിയ്ക്ക് ദേശീയ ടീമില് വിളിയെത്തുന്നത്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില് ഡല്ഹിക്കായി മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് ബദോനി നടത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് താരത്തിന് വിളിയെത്തിയത്.