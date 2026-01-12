ഇതല്ലെ ലൈഫ്, ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഒന്നിച്ച് കളിച്ച് നബിയും മകൻ ഹസ്സൻ ഐസാഖിലും , സ്വപ്നസമാനമെന്ന് ആരാധകർ

അഭിറാം മനോഹർ|
ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായി പ്രമുഖ ടി20 ലീഗില് ഒന്നിച്ച് കളിച്ച് അച്ഛനും മകനും. അഫ്ഗാന്റെ ഇതിഹാസ താരമായ മുഹമ്മദ് നബിയും മകന് ഹസ്സന് ഐസാഖിലുമാണ്ബംഗ്ലാദേശ് പ്രീമിയര് ലീഗില് നോവാഖാലി എക്സ്പ്രസിനാണ് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയത്. ധാക്ക ക്യാപിറ്റല്സിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തില് ടോസിന് മുന്പായി മകന് നൊവാഖാലി ക്യാപ് സമ്മാനിച്ചതും മുഹമ്മദ് നബിയായിരുന്നു.
വിദേശ ഫ്രാഞ്ചൈസി ലീഗില് ഐസാഖിലിന്റെ ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. മത്സരത്തില് 92 റണ്സ് നേടിയ ഐസാഖില് തന്റെ ആദ്യമത്സരം അവിസ്മരണീയമാക്കി. 60 പന്തുകളില് നിന്ന് 7 ഫോറും 5 സിക്സുമടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഇന്നിങ്ങ്സ്. ഓപ്പണിങ്ങില് സൗമ്യ സര്ക്കാറുമൊത്ത് 101 റണ്സ് കൂട്ടുക്കെട്ടും അച്ഛനായ മുഹമ്മദ് നബിയുമായി 53 റണ്സ് കൂട്ടുക്കെട്ടും സ്വന്തമാക്കാന് ഐസാഖിലിനായി. പതിനാലാം ഓവറില് നബിയും ഐസാഖിലും ഒന്നിച്ച് വന്നപ്പോള് അഫ്ഗാന് ടീമിലെ സഹതാരവും ധാക്ക ക്യാപിറ്റല്സ് കീപ്പറുമായ റഹ്മാനുള്ള ഗുര്ബാസ് ഇരുവരെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് മത്സരത്തിലെ മനോഹരമായ മുഹൂര്ത്തമായിരുന്നു.
13 പന്തില് 17 റണ്സുമായി നബി അബ്ദുള്ള അല് മമൂണിന്റെ പന്തില് ഔട്ടായി. തൊട്ടടുത്ത ഓവറില് സൈഫുദ്ദീനിന് ഐസാഖിലും ക്യാച്ച് നല്കി മടങ്ങി. ഒരു വര്ഷം മുന്പ് ഡൊമസ്റ്റിക് ക്രിക്കറ്റില് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഓവറില് ഐസഖില് സിക്സര് പായിച്ച വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായിരുന്നു.