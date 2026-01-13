ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026
Alyssa Healy : ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിക്കുന്നത് അവസാന പരമ്പര, വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇതിഹാസം അലീസ ഹീലി

ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ ഇന്ത്യ പരമ്പരയോടെ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് 35കാരിയായ താരം

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 13 ജനുവരി 2026 (11:18 IST)
ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിന്റെ സുവര്‍ണ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനതാരങ്ങളില്‍ ഒരാളും ഓസീസ് ടീം ക്യാപ്റ്റനുമായ അലീസ ഹീലി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്നും വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നടക്കുന്ന മൂന്ന് ടി20, രണ്ട് ഏകദിനം, ഒരു ടെസ്റ്റ് അടങ്ങുന്ന പരമ്പര കഴിഞ്ഞാണ് 35കാരിയായ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍-ബാറ്റര്‍ തന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കരിയര്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക.
ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ 6 ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങളിലും 2 ഏകദിന ലോകകപ്പ് വിജയങ്ങളിലും നിര്‍ണായക സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഹീലി.

2010ല്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഹീലി, 10 ടെസ്റ്റ്, 123 ഏകദിനം, 162 ടി20 എന്നിങ്ങനെ 300ലേറെ മത്സരങ്ങളില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. വിവിധ ഫോര്‍മാറ്റുകളിലായി 7000ലേറെ റണ്‍സും വിക്കറ്റിന് പിന്നില്‍ 275 പുറത്താക്കലുകളും ഹീലിയുടെ പേരിലുണ്ട്. എട്ട് ലോകകപ്പുകള്‍ നേടിയ ഹീലിയുടെ കരിയര്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആറ് ടി20 ലോകകപ്പുകളിലും രണ്ട് ഏകദിന ലോകകപ്പുകളിലും ഓസ്‌ട്രേലിയക്കായി നിര്‍ണായക പ്രകടനങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ഹീലിക്കായിട്ടുണ്ട്.

2022ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനലില്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അടിച്ച 170 റണ്‍സ് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വ്യക്തിഗത സ്‌കോറായി ഇന്നും
നിലകൊള്ളുന്നു. വനിതാ ടി20 ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വ്യക്തിഗത സ്‌കോര്‍(148*), ടി20യില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പുറത്താക്കലുകള്‍(126) എന്നീ റെക്കോര്‍ഡുകളും ഹീലിയുടെ പേരിലാണ്. 2023ല്‍ മെഗ് ലാനിങ്ങിന്റെ പിന്‍ഗാമിയായി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ടീമിന്റെ നായകയായാകാനും ഹീലിക്ക് സാധിച്ചു.

ഈ വര്‍ഷം നടക്കുന്ന ടി20 ലോകകപ്പില്‍ കളിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാലാണ് നേരത്തെ വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് ഹീലി വ്യക്തമാക്കി. മൂന്ന് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വിരമിക്കാന്‍ തയാറായിരുന്നതായും താരം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഇന്ത്യയില്‍ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പ് സെമിയില്‍ തോറ്റശേഷം
താരം വിരമിക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പുരുഷ ടീം പേസര്‍ മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്കിന്റെ ഭാര്യ കൂടിയാണ് അലീസ ഹീലി.



