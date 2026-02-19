ബാബറെവിടെ?, നമീബിയക്കെതിരെ സൂപ്പർ താരത്തെ ഡീമോട്ട് ചെയ്ത് പാകിസ്ഥാൻ, തന്ത്രപരമായ തീരുമാനമെന്ന് വിശദീകരണം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:48 IST)
ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പില് നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തില് പാകിസ്ഥാന് മുന് നായകനും പ്രധാന ബാറ്ററുമായ ബാബര് അസമിനെ ബാറ്റിംഗ് ഓര്ഡറില് താഴേക്കിറക്കി പാക് ടീം. ഏറെക്കാലമായി മോശം ഫോമില് കളിക്കുന്ന ബാബര് പാക് ടീമിന്റെ ബാലന്സ് കളയുന്നു എന്ന വിമര്ശനങ്ങള്ക്കിടെയാണ് നമീബിയക്കെതിരെ താരത്തെ ബാറ്റിംഗ് ഓര്ഡറില് താഴേക്കിറക്കിയത്. ബാബറിന്റെ മോശം പ്രകടനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല നീക്കമെന്നും മറിച്ച് ടീമിന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമായിരുന്നു അതെന്നും പാക് ടീം അധികൃതര് പറയുന്നു.
ബാറ്റിംഗ് ഓര്ഡറിലെ ഈ മാറ്റത്തെകുറിച്ച് ബാബര് അസമിന് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നതായി ടീം മാനേജ്മെന്റ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ആധുനിക ടി20 ക്രിക്കറ്റില് സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് താരങ്ങള്ക്ക് വിവിധ റോളുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും പാക് ടീം മാനേജ്മെന്റ് വിശദീകരിച്ചു. സാഹിബ് സാദ ഫര്ഹാന്റെ സെഞ്ചുറികരുത്തില് നമീബിയക്കെതിരെ വമ്പന് സ്കോര് നേടാന് പാകിസ്ഥാന് സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് 3 പാക് വിക്കറ്റുകള് വീണിട്ടും ബാബര് അസം ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല.
വര്പ്ലേയിലും മിഡില് ഓവറുകളിലും വേഗത്തില് റണ്സ് നേടാന് മറ്റ് ബാറ്റര്മാരെ മുന്നോട്ട് അയക്കുകയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ പദ്ധതി. നമീബിയയുടെ ബൗളിംഗ് കോമ്പിനേഷനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണാത്മക തുടക്കം നേടുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ടി20 ക്രിക്കറ്റില് എതിരാളികളുടെ ശക്തി, പിച്ച് സ്വഭാവം, മത്സര സാഹചര്യങ്ങള് എന്നിവ പരിഗണിച്ച് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങള് സാധാരണമാണെന്നാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റ് നല്കുന്ന വിശദീകരണം.
അതേസമയം ബാബര് അസം തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാന് ബാറ്റിംഗിന്റെ പ്രധാനതാരമെന്ന് ടീം മാനേജ്മെന്റ് ആവര്ത്തിച്ചു. അതേസമയം ടൂര്ണമെന്റിലെ ബാബറിന്റെ പ്രകടനങ്ങള്ക്കെതിരെ വിമര്ശനങ്ങള് ശക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിലയുറപ്പിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിലടക്കം ബാബര് പോരാട്ടം കാഴ്ചവെയ്ക്കാതെ മടങ്ങിയത് ആരാധകരെ നിരാശരാക്കിയിരുന്നു. ടി20 ക്രിക്കറ്റിന് ആവശ്യമായ രീതിയില് സ്കോര് ചെയ്യാന് ബാബറിനാകുന്നില്ല എന്ന വിമര്ശനങ്ങള്ക്കിടയിലാണ് താരത്തെ ടി20 ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചത്. എന്നാല് ടി20 ലോകകപ്പിലും പാകിസ്ഥാനായി ഒന്നും ചെയ്യാന് ബാബറിനായിട്ടില്ല.