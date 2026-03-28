രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 28 മാര്ച്ച് 2026 (15:44 IST)
ജയസൂര്യയെ നായകനാക്കി മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ആട് 3’ മികച്ച് പ്രതികരണങ്ങളോടെ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്.
ഏഴ് ദിവസങ്ങള് കൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രം 100 കോടി ക്ലബ്ബില് ഇടം നേടി. ജയസൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ 100 കോടി കൂടിയാണ് ഇത്. ചിത്രത്തിലെ
ഷാജി പാപ്പനേയും പിള്ളേരേയും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തത് പോലെ ചിത്രത്തിലെ ‘സുൽത്താൻ’ ഗാനവും അതിലെ വേദികയുടെ ഡാൻസും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്.
ശൃംഗാരവേലനിലും ജയിംസ് ആൻഡ് ആലിസിലും കസിൻസിലും കണ്ട വേദികയുടെ പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ആട് 3യിലെ പ്രകടനം. എന്നാൽ ഗാനത്തിന്റെ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് തന്നെ 102 ഡിഗ്രി പനിയും കടുത്ത ജലദോഷവും ചുമയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആണ് വേദിക
ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.
" 'ആട് 3
ഞാൻ കണ്ടു. ബോംബെയിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ സിനിമ കണ്ടത്... എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. ഷാജി പാപ്പനും ഡ്യൂഡുമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ. ഗാനത്തിന്റെ ഷൂട്ട് സമയത്ത് എനിക്ക് കടുത്ത പനി ആയിരുന്നു. 102 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു പനി. കടുത്ത ജലദോഷവും ചുമയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിലെത്തുമ്പോൾ എല്ലാം മറക്കും... ഭാഗ്യവശാൽ, ആ സമയം എന്റെ പരമാവധി നൽകാൻ ദൈവം എനിക്ക് ശക്തി നൽകി-" വേദിക പറഞ്ഞു.