ബുധന്‍, 18 മാര്‍ച്ച് 2026
വീണാ നായരും ലക്ഷ്മി പ്രിയയും അഞ്ജലി നായരും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ; താരങ്ങളെ ഇറക്കി ട്വന്റി 20

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒമ്പത് മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജനവിധി തേടാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം

രേണുക വേണു| Last Updated: ബുധന്‍, 18 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:45 IST)
 
Twenty20 candidates
താരങ്ങളെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളാക്കി എന്‍ഡിഎ സഖ്യകക്ഷിയായ ട്വന്റി 20. പ്രമുഖ നടിമാരായ വീണാ നായർ, അഞ്ജലി നായർ, ലക്ഷ്മി പ്രിയ എന്നിവർ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നു. സിനിമാ-സീരിയൽ നടിയും നർത്തകിയുമായ വീണാ നായർ ഏറ്റുമാനൂരിലാണ് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്. അയ്മനം പരിപ്പ് സ്വദേശിനിയാണ് താരം. ചലച്ചിത്ര നടിയും സംരംഭകയുമായ അഞ്ജലി നായർ തൃപ്പൂണിത്തുറ മണ്ഡലത്തിൽ ജനവിധി തേടും. ആദ്യമായാണ് അഞ്ജലി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്.
 
സിനിമാ താരവും അമ്മ സംഘടനയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ലക്ഷ്മി പ്രിയ പെരുമ്പാവൂരിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. മുൻപ് ബിജെപി വേദികളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്നു താരം. കൂടാതെ റിയാലിറ്റി ഷോ താരമായ പ്രോമി കുര്യാക്കോസ് അങ്കമാലി മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും. ബിഗ് ബോസ് വിജയി അഖിൽ മാരാർ തൃക്കാക്കരയിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
 
എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒമ്പത് മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജനവിധി തേടാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം. ഇവരെ കൂടാതെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവായ ഡോ. ജോർജ് വർഗീസും ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സര രംഗത്തുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് മത്സരം.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :