സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്ച്ച് 2026 (16:25 IST)
കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂരില് ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി നടി വീണ നായര് മത്സരിക്കുമെന്ന് ട്വന്റി 20 ചീഫ് കോര്ഡിനേറ്റര് സാബു ജേക്കബ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. വിവിധ മേഖലകളില് കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെയാണ് ട്വന്റി 20 മത്സരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അവരില് ആദ്യ സ്ഥാനാര്ത്ഥി വീണ നായരാണെന്നും സാബു ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാന് ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണെന്നും ട്വന്റി20 ആണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാധ്യമമെന്നും വീണ നായര് പറഞ്ഞു.
'കിഴക്കമ്പലത്ത് ട്വന്റി20 യുടെ വികസനം നമ്മള് എല്ലാവരും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും ട്വന്റി20 മോഡലിന്റെ ഭാഗമാകാന് കഴിഞ്ഞതില് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഏറ്റുമാനൂര് മണ്ഡലത്തിലെ അയ്മനം പഞ്ചായത്തിലെ പരിപ്പാണ് എന്റെ ജന്മനാട്. എന്റെ ജന്മനാടിന്റെ വികസനത്തിനായി പ്രവര്ത്തിക്കാന് അവസരം ലഭിച്ചതില് ഞാന് കൂടുതല് സന്തോഷിക്കുന്നു,' വീണ നായര് പറഞ്ഞു.