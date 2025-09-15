തിങ്കള്‍, 15 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
ഒടുവിൽ പ്രണയസാഫല്യം; നടി വീണ നായരുടെ മുൻ ഭർത്താവ് ആർജെ അമൻ വീണ്ടും വിവാഹിതനായി

നിഹാരിക കെ.എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 15 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (09:16 IST)
നടി വീണ നായരുടെ മുൻ ഭർത്താവും റേഡിയോ ജോക്കിയും നർത്തകനുമായ ആർ‌ജെ അമൻ വീണ്ടും വിവാഹിതനായി. റീബ റോയി ആണ് വധു. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കൊല്ലൂർ ശ്രീ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം.

വളരെ ലളിതമായി നടന്ന വിവാഹ​ത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആർജെ അമൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു. ഏറെക്കാലമായി ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഏറെക്കാലമായി ദുബായിൽ ഇരുവരും ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് വിവാഹ​ത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അമനും വീണയും ഔദ്യോ​ഗികമായി വേർപിരിഞ്ഞത്. ഏറെ കാലത്തെ പ്രണയത്തിനുശേഷമായിരുന്നു വീണയും അമനും വിവാഹിതരായത്. 2014ൽ ആയിരുന്നു ഇരുവരുടേയും വിവാഹം. ഇരുവർക്കും അമ്പാടി എന്നൊരു മകനുണ്ട്. ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷണം വീണയ്ക്കാണ്. അമന്റെ പുതിയ പങ്കാളിയുമായി വീണയ്ക്കും സൗഹൃദമുണ്ട്.




