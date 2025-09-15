ഒടുവിൽ പ്രണയസാഫല്യം; നടി വീണ നായരുടെ മുൻ ഭർത്താവ് ആർജെ അമൻ വീണ്ടും വിവാഹിതനായി

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 15 സെപ്റ്റംബര് 2025 (09:16 IST)
നടി വീണ നായരുടെ മുൻ ഭർത്താവും റേഡിയോ ജോക്കിയും നർത്തകനുമായ ആർജെ അമൻ വീണ്ടും വിവാഹിതനായി. റീബ റോയി ആണ് വധു. ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കൊല്ലൂർ ശ്രീ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം.
വളരെ ലളിതമായി നടന്ന വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആർജെ അമൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു. ഏറെക്കാലമായി ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഏറെക്കാലമായി ദുബായിൽ ഇരുവരും ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അമനും വീണയും ഔദ്യോഗികമായി വേർപിരിഞ്ഞത്. ഏറെ കാലത്തെ പ്രണയത്തിനുശേഷമായിരുന്നു വീണയും അമനും വിവാഹിതരായത്. 2014ൽ ആയിരുന്നു ഇരുവരുടേയും വിവാഹം. ഇരുവർക്കും അമ്പാടി എന്നൊരു മകനുണ്ട്. ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷണം വീണയ്ക്കാണ്. അമന്റെ പുതിയ പങ്കാളിയുമായി വീണയ്ക്കും സൗഹൃദമുണ്ട്.