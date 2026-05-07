സോനാക്ഷി-ജ്യോതിക കൂട്ടുകെട്ട്: നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥ പറയാൻ ‘സിസ്റ്റം' ഒടിടിയിലേക്ക്

ബോളിവുഡില് ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയരായ നടി ജ്യോതികയും സൊനാക്ഷി സിന്ഹയും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമായ സിസ്റ്റം ഗ്ലോബല് ഒടിടി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. കോര്ട്ട് റൂം ത്രില്ലറായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സിനിമ മെയ് 22 മുതല് 240 രാജ്യങ്ങളിലായി റിലീസ് ചെയ്യും. ആമസോണ് പ്രൈമിലൂടെയാണ് സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തുന്നത്.
അശ്വിനി അയ്യര് തിവാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ ബവേജ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറില് പമ്മി ബവേജ, ഹര്മന് ബവേജ, സ്മിത ബാലിംഗ എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായ നെഹ രാജ്വംശ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് സോനാക്ഷി സിന്ഹ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണ കുടുംബത്തില് നിന്നുള്ള കോടതിസ്റ്റെനോഗ്രാഫറായ സരിക റാവത്തായി ജ്യോതിക എത്തുന്നു. സാമൂഹിക നിലപാടുകളിലും ജീവിതപരിസരങ്ങളിലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനീതികളെ ഇരുവരും ചേര്ന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് കഥയുടെ കേന്ദ്രം.
സംവിധായകന് അശുതോഷ് ഗവാരിക്കറും സിനിമയില് ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രീതി അഗര്വാള്, ആദിനാഥ് കോത്താരെ, ആശ്രിയ മിശ്ര, ഗൗരവ് പാണ്ഡെ, സയന്ദീപ് ഗുപ്ത എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നു. ജ്യോതികയുടെ ഹിന്ദി പ്രോജക്ടുകളിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ് കൂടിയാണ് സിനിമ. കൂടാതെ കുറച്ച് നാളുകള്ക്ക് ശേഷം ശക്തമായ വേഷവുമായി സൊനാക്ഷി എത്തുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും സിനിമയ്ക്കുണ്ട്.