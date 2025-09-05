Lokah: 'ലോക' സൂപ്പറെന്ന് സൂര്യയും ജ്യോതികയും; ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുവെന്ന് നസ്ലെൻ

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 5 സെപ്റ്റംബര് 2025 (12:56 IST)
ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസില് റെക്കോര്ഡുകള് തീര്ത്ത് മുന്നേറുകയാണ് ലോക. ഏഴ് ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് 100 കോടിയിലധികം കളക്ഷനാണ് സിനിമ നേടിയത്. ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് 28ന് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം വെറും ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം കണ്ട് സൂര്യയും ജ്യോതികയും വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചെന്ന് മനസുതുറക്കുകയാണ് നടൻ നസ്ലെൻ. ലോകയുടെ തമിഴ് സക്സസ് മീറ്റിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താരം.
'എനിക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നു. രാവിലെ സൂര്യ സാറും ജ്യോതിക മാമും വിഡിയോ കോൾ ചെയ്തു. പടം സൂപ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്', നസ്ലെന്റെ വാക്കുകൾ.
മലയാളത്തില് ഏറ്റവും വേഗത്തില് നൂറ് കോടി നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ സിനിമയും നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബില് ഇടംപിടിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സിനിമയുമാണ് 'ലോക'. സംവിധായകന് ഡൊമിനിക് അരുണ് തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. 30 കോടി ബജറ്റില് ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിന് റിലീസിന് ശേഷം ഗംഭീര സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്.
കേരളത്തില് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദര്ശനം കൂടുതല് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോള് തെലുങ്ക് പതിപ്പിനും സ്വീകാര്യതയേറുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ തെലുങ്ക് വേര്ഷന് ബുക്കിംഗ് ആപ്പുകളില് ട്രെന്ഡിങ്ങായി കഴിഞ്ഞു. എഡിറ്റിങ്ങും സംഗീതവും ക്യാമറയും ആര്ട്ട് വര്ക്കും തുടങ്ങി എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതാണെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്.